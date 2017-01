El diario Perú 21 elimina el horóscopo y el esoterismo de sus contenidos

El diario Perú 21 ha decidido renunciar a la publicación del horóscopo, tanto en su edición impresa como en la digital. En un artículo en el que el rotativo explica esta medida, se refiere al horóscopo como algo “anacrónico” y que “no tiene lugar en nuestro diario por los principios éticos” que implican un “compromiso con la veracidad”.

No sólo eso, sino que los responsables de Perú 21 aseguran que han tomado “la necesaria decisión de eliminar todo rastro de esoterismo del diario”, al igual que no prestan su espacio informativo a videntes o chamanes.

Una decisión importante y de agradecer, y que se alza así como referencia para otros muchos medios de comunicación en todo el mundo. Tan sólo hace unos días nos hicimos eco de la polémica que generó en Chile un vidente que “predijo” en la televisión pública la muerte de medio millón de personas en un desastre natural.

Por su interés, reproducimos a continuación el artículo que ha publicado Perú 21 en el Blog de la Redacción explicando su decisión. Con el deseo, reiteramos, de que sea un ejemplo a seguir.

Adiós a todo rastro de esoterismo

Hace muchos años —en épocas más oscuras— era común que la humanidad se maravillara por la posición y el movimiento de los astros, llegando incluso a creer que afectaban en alguna manera su destino. Pero, ahora, en pleno siglo XXI, sabemos que la astrología es una creencia que jamás revelará los misterios del universo como lo hace la precisa y científica astronomía.

Es por eso que no solo debemos reconocer al horóscopo como, sino también como una pieza quepor los principios éticos que rigen a la hora de informar a nuestros lectores y nuestro compromiso con la veracidad.

Es cierto que durante muchos años el horóscopo ha sido pieza clave de la sección de entretenimiento de los diarios y un segmento especial en los medios de comunicación. De hecho, es un material que nuestros lectores han solicitado, tanto en nuestra web como en el diario impreso.

Sin embargo, en Perú 21 decidimos empezar este 2017 sin ningún tipo de predicción o carta astral, sino con hechos y el análisis crítico de los mismos, tal y como demanda nuestra profesión y vocación. Así como no entrevistamos a videntes ni damos espacio a chamanes, hemos decidido comenzar este nuevo año con la necesaria decisión de eliminar todo rastro de esoterismo del diario.

Tras una amplia reflexión, Perú 21 empieza el 2017 sin el horóscopo y nos sentimos contentos de anunciarlo pues sabemos que nuestra audiencia también nos solicita, y reclama, cada vez más rigor, cada vez más periodismo.

Astronomía, no astrología

El artículo que acabamos de reproducir iba seguido por esta postdata: “Y si queremos seguir profundizando en el tema de los horóscopos les recomendamos leer esta nota sobre la NASA, los signos zodiacales y las constelaciones, una buena explicación para entender lo que pasa más allá de la buena o mala suerte”.

Se refería a un artículo firmado por Diego Pereira y publicado en Perú 21 el pasado 28 de diciembre, en el que explicaba que en septiembre una nota de la revista Cosmopolitan causó revuelo en el mundo esotérico al asegurar que la NASA había decidido actualizar las fechas de los signos zodiacales y agregar uno nuevo: Ofiuco.

Por supuesto, esto fue una total imprecisión que la agencia espacial no demoró en corregir, pues ellos no se encargan de los horóscopos ni de tus números de suerte para el día de hoy: “Aquí en la NASA estudiamos astronomía, no astrología. No cambiamos ningún signo zodiacal, solo hicimos la matemática. La astronomía es el estudio científico de todo lo que está en el espacio exterior. (…) La astrología es otra cosa, no es ciencia”.

Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir la NASA sobre lo que te depara el destino? Sobre eso nada, pero sí sobre lo que creías saber sobre las constelaciones, pues no son solo 12. No es cierto que la NASA haya agregado a Ofiuco a los horóscopos del mundo, solo la reconocieron como una constelación ignorada por todos. Siempre estuvo ahí y siempre supimos que ahí estaba.

Pero primero aclaremos cómo es que se decide ‘bajo qué signo naciste’ y para eso tienes que imaginar una línea recta que atraviesa el sol y apunta a las estrellas, más allá de nuestro sistema solar. Algo así:

La Tierra gira alrededor del sol, lo que significa que esta línea imaginaria —en su recorrido de 365 días— apuntará a distintos grupos de estrellas (llamadas ‘constelaciones’) determinando si eres Aries, Tauro, Géminis y demás.

Ahora, ¿por qué nunca supimos de Ofiuco? Sucede que hace muchos, muchos años —alrededor de 3.000—, los antiguos babilonios decidieron que el zodiaco tenía que encajar con su calendario de doce meses (construido en base a los ciclos lunares).

Es en esa repartija de meses con estrellas Ofiuco se quedó flotando en el espacio. Y no es que no supieran de su existencia, solo no les encajaban las fechas y decidieron hacer como que no estaba ahí.

Así lo explicó la NASA: “las constelaciones son de diferentes tamaños y formas, por lo que el Sol pasa diferentes cantidades de tiempo alineados con cada una. La línea desde la Tierra a través del Sol apunta a Virgo por 45 días, pero a Escorpio por solo 7. Para hacer que encaje con su calendario de 12 meses, los babilonios ignoraron el hecho de que el Sol realmente se mueve a través de 13 constelaciones, no 12”.

De nuevo, no es que la NASA quiera actualizar el horóscopo, solo quieren que sepas que el tiempo ha pasado y que el eje de la Tierra ya no apunta a la misma dirección como hace 3.000 años. Esto, en concreto, significa que nuestro planeta recorre el Sol apuntando a las constelaciones en fechas muy distintas a las que en principio plantearon los babilonios.

No se trata de 13 signos zodiacales, sino de 13 constelaciones. Vale la aclaración para que no vayas a decirle a tu brujita o brujito favorito que ahora requieres de un baño de florecimiento especial porque eres de Ofiuco. Diciéndole eso solo los vas a confundir.

