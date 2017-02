Un fin de semana de infarto

Jorge , el 11.02.17 a las 9:26 AM

Este fin de semana nos está viniendo entretenido. Les cuento algunas cosas, que alegrarán a los amigos, a riesgo de úlcera estomacal a otros. El Almax es eficacísimo.

La movida comenzó ayer viernes con la recogida del premio que nos ha concedido el grupo de empresas PASCUAL al Economato Solidario de Cáritas de nuestra parroquia, como proyecto social ganador entre los numerosos presentados. Cinco mil euros en metálico, amén de asesoramiento profesional y otros apoyos. Contento por el donativo y, sobre todo, por el reconocimiento a los voluntarios del proyecto, que se están dejando la piel en el intento. Comenzamos hace ahora tres años atendiendo a sesenta familias, y hoy pasan ya de 120, lo que nos lleva a los aproximadamente quinientos beneficiarios, que pueden realizar su compra habitual en el economato con descuentos de entre el 70 y el 80 % con relación al precio de los mismos productos en el mercado habitual.

A mediodía, en la COPE, explicando esa ocurrencia de ir a rezar el rosario por las casas de la parroquia, y por la noche, pues eso, rezando el rosario con una familia, en un ambiente agradabilísimo.

Hoy estamos de preparativos gordos, ya que mañana acudirá a la parroquia para celebrar la misa de las 13 h., el cardenal arzobispo emérito de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela. El motivo es doble: celebrar el cuarto aniversario de la capilla de la adoración perpetua y poner en marcha la recién creada hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de los Dolores, que ya pasa de los cien hermanos. Mañana misa con bendición e imposición de medallas. Antes, a las ocho y…, como cada domingo, mi intervención en Radio María.

Todavía nos queda para la semana entrante la celebración del viernes 17, aniversario exacto de la apertura de la capilla, y que realizaremos con el traslado del Santísimo este jueves -víspera- desde la capilla hasta el templo principal y el rezo de vísperas. El viernes, laudes a las 10 de la mañana, misa solemne por la tarde y traslado procesional del Santísimo de nuevo a su capilla. En fin, que estamos como queremos.

Así que hoy paso de Amoris Laetitia, no pienso ocuparme de la última chorrada de Castillo (¿cuál será la de hoy?), me da igual el cartel de Manos Unidas, que no debería darme, y ni tiempo para hablar con la señora Rafaela. Bastante, digo suficiente, tengo con lo que tengo, y a ver si podemos, digo logramos, en qué estaría yo pensando, sacar todo con dignidad.

Feliz fin de semana, amigos, y a por todas.