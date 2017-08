Argentina: informe forense considera psicótica a una vidente que dice ayudar en desapariciones

Luis Santamaría , el 28.08.17 a las 8:11 AM

La Justicia Provincial de Tierra del Fuego (Argentina) dio a conocer el pasado 22 de agosto el informe psiquiátrico sobre la supuesta vidente del caso Sofía Herrera, Verónica Contreras de los Santos, quien acusa a los padres de la niña de haberla enterrado en el patio de su casa y por la cual la Justicia le prohibió referirse al tema.

Cuadro de psicosis

El informe psiquiátrico forense, fue requerido por el Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Norte, a cargo del doctor Daniel M. Cesari Hernández, en el cual el médico psiquiatra Jorge Pérez Artaso informó de que la mujer presenta “ideas patológicas que la apartan de la realidad”. Lo leemos en Ushuaia 24.

El profesional especificó en el informe N° 214/16 que tales características “constituyen el cuadro de psicosis por el cual Verónica Contreras de los Santos presentaría una alteración morbosa de sus facultades mentales que le impedirían comprender la criminalidad de sus actos y/o dirigir sus acciones”.

El 26 de septiembre de 2016, el ex juez de Instrucción N° 1, Doctor Eduardo López, ordenó a Verónica Contreras la prohibición de acercamiento y contacto respecto de María Elena Delgado, Fabián Herrera (padres de Sofía) y de todo su grupo familiar, sí como permanecer alejada de su domicilio y lugares que frecuentaran.

Su papel en el suceso

Además ordenó a la supuesta vidente de Mendoza y radicada en Río Grande que se abstenga de referirse al tema en redes sociales, publicaciones o todo tipo de medios de comunicación, bajo pena de multa.

Verónica Contreras de los Santos, que se autodenomina clarividente, ha insistido siempre en que Sofía Herrera, desaparecida a finales de septiembre de 2008, está muerta y enterrada en su propia casa. La desaparición de la menor ocurrió el 28 de septiembre de 2008 cuando María Elena Delgado, su marido y la niña –que por entonces era su única hija– decidieron ir a un camping a 58 kilómetros de Río Grande, camino a Ushuaia, junto con un matrimonio amigo, que tiene tres hijos.

La niña bajó del auto con el padre y junto a los demás nenes fueron a buscar un lugar para preparar el asado hasta que a los pocos minutos todos regresan pero Sofía ya no venía en el grupo y comenzó la pesadilla.

En 2010 Verónica Contreras se encadenó frente a la casa de la familia de Sofía, tal como informaba Minuto Uno. “Yo nací vidente, tengo un don y estudié durante muchos años, me he llegado a elevar a la parapsicología”, aseguró entonces a la prensa. Además, pedía la autorización judicial para entrar en la vivienda y así “realizar mi estudio a través de mis percepciones que no ocasionan gasto”. En aquel momento, el padre de la menor buscaba a su hija en la localidad chilena de Iquique, tras la pista que le brindó otro vidente.

En 2015, siete años después de la desaparición, la vidente afirmaba que llevaba “seis años en que insisto en que me dejen demostrar dónde está”, reclamando poder ingresar a la casa de la familia Herrera para comprobar su teoría de que falleció en un accidente doméstico y que, por miedo, los padres la ocultaron. Lo leemos en Big Bang News.

Según detalló entonces en una entrevista realizada por Día del Sur, “quiero que el señor Juez y también a los padres de Sofía que me permitan ingresar para percibir dentro de casa, cerca de una puerta balcón donde hay un pequeño patiecito –de 2x3 metros– donde también hay una pequeña churrasquera y no me refiero a la parrilla que está dentro de la casa, sino a otra donde colocan leños y que está saliendo de una puerta balcón”.

Sufrimiento agravado de la familia

Por su parte, la madre de la menor desaparecida, enfurecida, hizo su descargo por las redes sociales. “Esta sinvergüenza que se cree Dios, que se adjudica poderes sobrenaturales, no es más que una vende humo”. Con enojo y dolor, María, además de no tener a su hija, detalla todo lo que sufren por los acosos y declaraciones de ésta “clarividente”.

“(…) Llega la fecha que se cumple otro año de la desaparición de mi hija. Sale a querer buscar protagonismo a pasearse en la radio que le dan cabida. A esta mujer le tomo declaraciones la justicia Fueguina, dijo otra cosa totalmente distinta, e hizo trabajar en otra cosa, después salió con esta versión. De que a mi hija la tenemos enterrada en el patio de mi casa. Ud. Contreras será capaz de semejante crueldad… Ni yo ni mi marido Fabián le hicimos daño a nuestra hija Sofía… y la seguimos buscando todos los días”, afirmó.

Lo grave es que Contreras asegura que tiene gente filmando a la familia de Sofía hace 2 años y que no duerme por vigilarlos. “Ronda mi casa quién sabe con qué intenciones, ronda el trabajo de mi marido, arenga la gente en contra de nosotros. Se maneja un montón de Facebook truchos donde escribe en contra mío, se promociona con la causa de mi hija y de esa manera sobrevive, subsiste y gracias a mi hija Sofia come”, concluyó.

Los procedimientos de la vidente

“Yo tengo sensibilidad por algunas personas, no por todas, tengo una hija de la misma edad de Sofía e investigué minuciosamente para llegar a ver a dónde está ella”, contó la vidente en Radio La Red en 2016. “El Comisario me invitó a colaborar y me dio una prenda de la pequeña. De inmediato supe que estaba muerta”, añadió la mendocina nacida en Malargüe.

Contreras de los Santos explicó cómo llega a saber esa información, y dijo: “todos tenemos aura, y cuando estamos muertos sólo hay oscuridad. Lo mismo vi con Johana Chacón, cuando todos dijeron que era un tema de trata de personas. En ese momento fui a Lavalle y dije que estaba muerta y que la había matado alguien del entorno familiar. Se burlaron y me difamaron, pero al final era como yo decía”.

La vidente profundizó sobre su percepción, y contó: “la entidad del muerto me lleva a saber dónde está. Yo tengo una conexión grande con las personas muertas que tocan mi corazón”. Y añadió: “toda mi vida he sido perceptiva, también lo fue mi madre y lo es mi hija. Hay casos que los ha resuelto ella, brindando el kilometraje exacto donde se encuentra un cuerpo. Dios nos da dones, yo tengo este de percibir personas muertas”.

Una denuncia reciente

La publicación del informe psiquiátrico de Verónica Contreras responde a que el pasado 7 de julio, en los Tribunales de la ciudad de Río Grande, el Dr. Francisco Ibarra, abogado de la familia Herrera, anunció una nueva presentación judicial contra esta mujer que se adjudica poderes de clarividencia y que desde hace años hostiga a la familia de la pequeña, según informa El Rompehielos.

“Lo que hicimos fue denunciar a la señora Verónica Contreras que se atribuye el rol de vidente en estas actuaciones donde se investiga la desaparición de Sofía Herrera por cuanto ha incumplido las órdenes judiciales que se habían impartido de no hacer publicaciones respecto de la causa de la investigación y esencialmente sobre la familia de María Elena y Fabián Herrera”, explicó el representante legal.

Ibarra recordó que ya el año pasado se había pedido una pericia psiquiátrica sobre Contreras y a través de la misma “se determinó que esta persona tiene una serie de padecimientos como esquizofrenia o neurosis que es un estado mental, lo que queremos saber es si esta señora comprende la criminalidad de los actos o no, a los efectos de que se pueda atribuir un delito penal”.

A ciencia cierta el informe pericial del cuerpo forense de la Policía Judicial advirtió en aquel momento de que la supuesta vidente tiene un cuadro de psicosis, por lo que se le recomendó que busque apoyo psicológico. Según el mismo informe, este cuadro psicótico halla su origen en “factores externos que derivan directamente en esta especie de persecución y obsesión hacia la familia Herrera”.

¿De verdad ha acertado en otras desapariciones?

El Rompehielos se interesó por conocer más sobre Verónica Contreras y, por supuesto, lo primero que hizo fue contactar con ella, sin recibir una respuesta. El principal interés era poder conocer en profundidad a quien dice conocer el resultado de muchos casos de índole policial a lo largo de todo el territorio nacional, pero… ¿es así?

Inmediatamente vino a la memoria el caso de Agustina Soto, de enero de 2016. La adolescente había desaparecido en Ushuaia y Contreras se animó a vaticinar que la niña había sido empujada por eventuales compañeros con quienes habría estado bebiendo y que había que buscarla en un barranco o en el agua.

Lo llamativo es que en la zona conocida popularmente como “puente amarillo” ya se habían encontrado pertenencias de Agustina, por lo tanto buscarla en el agua era lo obvio. Finalmente el cuerpo de la joven fue encontrado en un pozo en la zona en cuestión y cabe puntualizar que la autopsia, llevada adelante por el Dr. Gervasoni, determinó que “no hubo rastros de violencia en el cuerpo de Agustina Soto, y todos los golpes que tiene son consecuencia de la caída”.

Otro caso es el del niño Valentín Uriel Moreno, desaparecido en mayo de 2016 en el río Carcarañá, en la localidad de Correa, provincia de Santa Fe. En aquel momento Contreras, en declaraciones al diario virtual Posdata Digital, afirmó: “puntualmente sé que su entorno es responsable de su muerte y sé que el nene no se cayó al río”.

Sin embargo, el 29 de junio se publicaba en Carcaweb: “el niño hallado ayer miércoles en las aguas del río Carcarañá y que estaba desaparecido desde el 12 de mayo pasado, habría fallecido por asfixia por inmersión, según fuentes de medios de prensa de la región”. Además, informaron de que “el cuerpo del niño no presentaría traumatismos que hagan presumir una muerte violenta y todo indica que el deceso se habría producido por asfixia por inmersión”.

Y un tercer caso: en febrero de 2017 la familia de Rodrigo Hredil denunció ante la justicia a Verónica Contreras, acusándola de intentar desviar la búsqueda del joven desaparecido en julio de 2015 en la localidad de Las Grutas, provincia de Rio Negro.

“Este incalificable personaje dice ser vidente y de esta manera influye en el pensamiento de personas que creen sus dichos. Pero la mayor gravedad de su calumnia radica en que quien le cree es una herramienta menos que tenemos en la búsqueda de Rodrigo. Lo más valioso que tenemos en esta incesante búsqueda es la gente. En la Justicia los dichos de esta persona ya fueron desestimados por irrisorios”, sostuvo Ana Schiavone, abogada de la familia Hredil.

¿Qué dice de sí misma?

Pero si todo esto no resulta suficiente podemos continuar con la información que brinda sobre sí misma la señora Contreras en la cuenta que posee en la red social Facebook; allí afirma, entre otras cosas, ser colaboradora de la Policía provincial, instructora del grupo GES (Grupo Especial de Seguridad) avanzado, colaboradora del Escuadrón 29 de Gendarmería de Malargüe, profesora y coreógrafa del Estudio de danzas La Coruña, todo en la provincia de Mendoza, entre otras cosas igual de llamativas.

Además sostiene ser disertante de Radio Nacional, egresada del Instituto de Ciencias Humanísticas, ambas en la misma provincia cuyana, y estudiante del instituto de Ciencias Humanas AC INCIH de México.

El Rompehielos se comunicó con cada una de las instituciones mencionadas y, curiosamente, excepto el Instituto de Ciencias Humanas de México –que no contestó el correo electrónico–, en ningún otro sitio dijeron conocer a Verónica Contreras. En las fuerzas de seguridad negaron que Contreras sea colaboradora, y mucho menos instructora; en tanto en el Estudio de danzas informaron que no conocían a nadie con ese nombre.

Por más que lo intentó, este medio no pudo dar con ningún instituto de ciencias humanísticas en la provincia de Mendoza, y en Radio Nacional desmintieron que la ‘vidente’ sea disertante en ese medio. ¿Cuáles son los intereses de Verónica Contreras de los Santos? Esa fue la única pregunta que no pudimos contestar.