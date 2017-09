Más Dubia para los confundidos

El Santo Padre recibe gracias especiales para guiar a la Iglesia Católica, siendo el sucesor de Pedro. Él es el vicario de Cristo al que me adhiero. Sin embargo, al leer su última exhortación, Amoris laetitia , me siento confundido.

En 1998, el Papa San Juan Pablo añadió algo al Código de Derecho Canónico [750], y el entonces Cardenal Ratzinger escribió un comentario sobre un documento titulado: Ad Tuendam Fidem. Lo que se agregó se encuentra en el segundo párrafo del Código:

§2. Además, cada uno y todo lo establecido definitivamente por el Magisterio de la Iglesia con respecto a la enseñanza sobre la fe y la moral debe ser firmemente aceptado y mantenido; las cosas requeridas para la santificación y la fiel exposición del depósito de la fe; por lo tanto, todo aquel que rechace las proposiciones que se han de celebrar definitivamente se opone a la enseñanza de la Iglesia Católica.

El entonces cardenal Ratzinger nos da una comprensión del párrafo dos en el mismo documento cuando él declara (notas de pie de página incluidas):

El objeto enseñado por esta fórmula incluye todas aquellas enseñanzas pertenecientes al ámbito dogmático o moral, (13. Cf. Pablo VI, Encíclica Humanae Vitae , 4: AAS 60 (1968), 483, Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis Splendor , 36-37: AAS 85 (1993), 1162-1163), que son necesarias para fielmente guardar y exponer el depósito de la fe, aunque no hayan sido propuestas por el Magisterio de la Iglesia como formalmente revelado. Tales doctrinas se pueden definir solemnemente por el Roman Pontiff cuando habla «ex cathedra» o por el Colegio de los Obispos reunidos en consejo, o que se puede enseñar infaliblemente por el Magisterio ordinario y universal de la Iglesia como «sententia definitiva tenenda» ( 14. Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución dogmática Lumen Gentium , 25). Por lo tanto, todo creyente debe dar un firme y definitivo consentimiento a estas verdades, basadas en la fe en la asistencia del Espíritu Santo al Magisterio de la Iglesia y en la doctrina católica de la infalibilidad del Magisterio en estas materias. (15. Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución Dogmática Dei Verbum, 8 y 10; Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Mysterium Ecclesiae , 3: AAS 65 (1973), 400-401). Quien niegue estas verdades estaría en una posición de rechazar una verdad de la doctrina católica (16 Cf. Juan Pablo II, Motu proprio ad tuendam fidem (18 de mayo de 1998) y por lo tanto ya no estaría en plena comunión con la Iglesia Católica.

Lo que vale aquí es que una afirmación definitiva del sagrado magisterio signifique dar asentimiento a lo que infaliblemente se enseña, aunque no sea de fe divina. Una vez más, el cardenal Ratzinger nos da un ejemplo (podría añadirse más si hubiera querido) cuando afirma:

Otros ejemplos de doctrinas morales que son enseñadas como definitivas por el Magisterio universal y ordinario de la Iglesia son: la enseñanza sobre la ilicitud de la prostitución (35. Cf. Catecismo de la Iglesia Católica , No. 193) y de la fornicación (36. Cf. . Catecismo de la Iglesia Católica , n ° 2353. y de fornicación).

En cuanto al primer dubium presentado por los cuatro Cardenales en noviembre al Papa Francisco, la pregunta que se plantea es si alguien previamente casado y que ahora vive con otro compañero puede ser absuelto del pecado sin tener que vivir como hermano y hermana, y por lo tanto también puede recibir la santa comunión. Esto contrasta con la enseñanza del Papa San Juan Pablo en Familiaris Consortio , 84, Reconciliatio et Paenitentia , 34, Sacramentum Caritatis , 29. Mientras Amoris laetitia(en lo sucesivo AL) 305, nota 351, parece abolir la enseñanza, y permite la libertad de la segunda pareja para tener relaciones sexuales por el bien de un "matrimonio inválido" fiel a largo plazo que tiene hijos a criar. Este primer dubium se pregunta realmente si la enseñanza y la práctica pastoral anteriores eran pastoralmente erróneas, demasiado severas y, dadas las circunstancias culturales actuales, ya no era necesario seguirlas. Sin embargo, la alternativa es también posible, a saber, que la nota de pie de página 351 de AL es un error, y contrario a CIC 750 # 2. ¿Qué se supone que debemos considerar verdad?

El segundo dubium cuestiona si Veritatis Splendor § 79 (en adelante VS), que enseñó que hay absolutos morales que no tienen excepciones, que procedentes de la sagrada tradición y de las Sagradas Escrituras, ya no debe ser enseñado como verdadero basado en AL 304. Una moral absoluta en la Tradición significaba que no hay circunstancia especial que pudiera revocarla, y por lo tanto se convierte en una acción moralmente buena. De lo contrario, AL 304 también habría sido un error si se escribió en 1993. ¿Son ambas posiciones verdaderas, de modo que podemos elegir una enseñanza sobre la otra?

El tercer dubium , basado en AL 301, se pregunta si es cierto decir que alguien que vive en el estado de adulterio en contradicción con el Monte. 19: 3-9, ya no está en una situación objetiva de grave pecado habitual, y por lo tanto no está realmente en contradicción con la ley de Dios, contrariamente al Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, «Declaración», 24 de junio de 2000. Si esto fuera cierto, entonces el adulterio no es siempre y en todas partes una prohibición absoluta hoy, como se enseñó en épocas anteriores, a menos que los motivos sean malos. La naturaleza humana como naturaleza entonces parece algo diferente, de tal manera que lo que está prohibido en Polonia, puede ser estimulado en Malta con discernimiento. Por otra parte, AL 301 también estaría en error en el año 2000. ¿Cuál es la verdad del asunto?

El cuarto dubium, basado en Al 302, que parece cuestionar si las circunstancias o las intenciones pueden transformar un acto intrínsecamente malo, convirtiéndose así en una elección subjetivamente buena para un individuo en particular. Sin embargo, esto parece ser una contradicción con Veritatis Splendor 81, que a su vez se basa en la Sagrada Escritura y en la Tradición de la Iglesia. Por lo tanto, el cuarto dubium se pregunta si reducir un mal intrínsecamente moral, a un probable mal moral, es realmente proporcionalismo. Sin embargo, ¿podría significar que negar el mal intrínsecamente moral contradice la Tradición de la Iglesia? ¿Qué debe considerar un católico como verdadero?

Finalmente, el quinto dubium gira en torno a la conciencia (AL 303) y pregunta si la conciencia sincera de una persona puede hacer excepciones legítimas a los preceptos divinos que la tradición, las Escrituras y VS 56 excluyen. ¿Responde una respuesta afirmativa a la doctrina anterior de la Iglesia, y también podría ser contraria a la nueva enseñanza de la Iglesia? ¿Se consideran ambas las posiciones verdaderas?

En resumen, si el Papa Francisco responde a la primera pregunta como «sí», se sigue que Familiaris Consortio , 84 y posteriormente reafirmado por Reconciliatio et Paenitentia , 34, y Sacramentum Caritatis , 29, es un error y, por tanto, sería la verdad real. Además, FC no habría sido un acto definitivo y auténtico del magisterio del anterior Papa, San Juan Pablo II, que enseñó precisamente lo contrario. Viviendo en un matrimonio inválido, no es necesario que hagamos un compromiso voluntario, no simplemente una simple vileza o deseo, de vivir como hermanos (continencia) antes de que uno pueda ser absuelto del pecado y reciba la santa comunión. Si esta enseñanza era errónea en la práctica, ¿por qué? ¿Imposible practicar?

Si la respuesta a las preguntas dos a cinco es «no», entonces VS 79, 81 y 56, son erróneas, o la enseñanza de AL en esta área podría ser errónea? Además, Mateo 19: 3-9, que prohíbe el divorcio y el nuevo matrimonio, debe ser tratado como un ideal de Jesús para luchar por, y no un precepto real del Señor. ¿Es esto cierto? Además, si bien un Papa puede contestar "no" por la fuerza de su oficio, todavía no puede apelar a una evolución de la doctrina porque esta enseñanza, en la superficie, contradice la doctrina anterior, establecida y definitiva, y no profundiza la enseñanza, sino que socava eso. Si las enseñanzas anteriores se basaban en la Sagrada Escritura y la Tradición, ¿podría esta nueva enseñanza estar en grave error? Puesto que el Papa San Juan Pablo enseñó estas doctrinas como definitivas, no como opiniones, y por lo tanto cayó bajo el canon 752, # 2, ¿cómo puede el Espíritu Santo, por así decirlo, "¿Habla de ambos lados de su boca?" En VS 105, la "actitud del fariseo" se expresa particularmente en el intento de adaptar la norma moral a las propias capacidades e intereses personales. ¿O las nuevas relajaciones pastorales, basados en el discernimiento, significan que las viejas normas morales eran farisaicas? ¿El Papa San Juan Pablo objetivamente engañó a la Iglesia como sugiere Al?

Todos los siguientes números de VS (29, 52, 75, 76, 81, 110, 114) enseñan que es «incompatible con la verdad revelada», es decir, que hay excepciones a los preceptos negativos absolutos. En segundo lugar, en VS 103, afirma que es «un error muy serio decir que los mandamientos son ideales». En tercer lugar, el VS 115 enseña explícitamente que la conciencia debe ser guiada por la Iglesia, la voz de Jesucristo. Finalmente, VS 56 enseña que no hay un doble estatus de verdad moral, un abstracto y el otro una consideración existencial más concreta. Esto estaría en desacuerdo con la Sagrada Escritura y la Tradición (VS 57-61). ¿Estas declaraciones del Papa Juan Pablo II llevaron a la Iglesia por mal camino?

Ignorar el dubia parece decir: «No sé la verdad del asunto, así que sigue tu conciencia, y Dios es infinitamente misericordioso». De alguna manera, no creo que siguiendo un documento magistral confuso es lo que nuestro Señor quería. Por lo tanto, muchos de nosotros esperamos clarificación de la luz y la vida. San Vicente Lérins nos recordó, siglos atrás, que el progreso en la comprensión de nuestra fe significa que las nuevas formulaciones deben hacerse «en la misma doctrina, en el mismo sentido y en el mismo sentido». Es la doctrina la que es la base de pastoral. Quizás, debido a mi ignorancia y mi orgullo, no veo hasta ahora la luz en el capítulo ocho de AL, pero espero aclaraciones de las ambigüedades del magisterio papal que he encontrado en el mismo magisterio.

P. Basil B. Cole, OP