El cardenal Cordes y el arzobispo Chaput replican al cardenal Marx sobre la bendición de uniones homosexuales

(InfoCatólica) El cardenal alemán causó polémica por su respuesta a Karin Wendlinger, en una entrevista para la radio Bavarian State Broadcasting:

- ¿Entonces realmente pueden imaginarse que podría haber una manera de bendecir a las parejas homosexuales en la Iglesia Católica?

- No hay soluciones generales y creo que eso no sería correcto, porque estamos hablando de una pastoral para casos individuales -la cual también se aplica a otras áreas- que no podemos regular, donde no tenemos un conjunto de reglas.