Médicos recomendaron a madre de Andrea Bocelli a abortarlo

(ACI) La madre del famoso tenor italiano Andrea Bocelli reveló en una entrevista televisiva que cuando estuvo embarazada los médicos le recomendaron abortar a su hijo porque nacería con una enfermedad congénita, sin embargo, ella se negó.

En el programa Domenica In, emitido en el canal italiano Rai1, Edi Aringhieri, contó que «llegué al hospital a causa de unos fuertes problemas con el vientre».

«Recuerdo cuando (los médicos) me dijeron: abórtalo, tu hijo será ciego. Me dijeron que él nacería con una enfermedad congénita que le llevaría a perder la vista. Me aconsejaron abortar, pero no lo hice», manifestó.