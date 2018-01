Corte ordena a Universidad que restituya el club cristiano que fue expulsado por negarse a elegir a un activista LGBT

(LifeSiteNews/InfoCatólica) Un grupo cristiano ha prevalecido en la corte y será reincorporado como una organización universitaria después de ser despojado del estatus de club por descalificar a un homosexual activo de su posición de liderazgo.

La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Stephanie Rose, otorgó una medida cautelar que bloquea la prohibición de la Universidad de Iowa (UI) contra el grupo cristiano de la universidad Business Leaders in Christ (BLinC). La decisión del martes permitió a BLinC reclutar en una feria en el sindicato de estudiantes el miércoles.

«La Universidad tiene que dejar de discriminar contra BLinC por sus creencias religiosas», afirmó en un comunicado de prensa el abogado Eric Bexter, del Becket Fund. «Cada otro grupo en el campus selecciona a los líderes que aceptan su misión. Los grupos religiosos no reciben tratamiento de segunda clase».

El activista gay Marcus Miller solicitó el liderazgo de BLinC, pero se negó a aceptar la Declaración de Fe de BLinC, que incluye la castidad sexual fuera del matrimonio heterosexual. «Expresó abiertamente que rechazaba las creencias religiosas de BLinC y que no las seguiría», explicó el grupo.

Miller luego presentó una queja ante la universidad, alegando que fue rechazado porque es homosexual. UI a su vez eliminó a BLinC como un grupo de estudiantes registrados, deteniendo efectivamente sus actividades en el campus.

Al revertir temporalmente la prohibición de la universidad, el juez Rose razonó que la escuela no está aplicando consistentemente su propia política antidiscriminatoria. Señaló como ejemplo un grupo musulmán del campus que excluye a todos menos a los musulmanes.

«Las universidades públicas no pueden decir a los grupos de estudiantes religiosos qué creer o a quién elegir como líderes», dijo Baxter. «La corte le ha dicho a la Universidad de Iowa que deje de discriminar contra BLinC debido a sus creencias religiosas».

«La moción de BLinC se concede únicamente en base a la aplicación selectiva de la universidad de una política de no discriminación que de otro modo sería razonable y neutral», explicó Rose.

Cuando el juez Rose preguntó por qué UI no había castigado al grupo musulmán u otros que limitan el liderazgo, el abogado de la escuela dijo que la aplicación de su política antidiscriminatoria es en respuesta a las quejas, y UI no había recibido ninguna otra queja.

Incluso la propia organización religiosa gay de Marcus Miller requiere que los funcionarios ejecutivos «firmen y acepten (su) Misión y Declaración de Creencias Fundamentales».

«BLINC ha demostrado que la universidad no aplica consecuente e igualmente su Política de Derechos Humanos», escribió Rose. «Esto plantea un problema con respecto a si el punto de vista de BLinC fue la razón por la que no se le permitió operar ... mientras que al mismo tiempo, el imán Mahdi no fue sometido a ninguna acción coercitiva».