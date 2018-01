Cardenal Zen: «Durante muchos años se dijo que había que resistir, ser fiel, ¡Ahora piden rendirse!»

(InfoCatólica) Según se informa, el cardenal fue a Roma a entregar una carta de la Iglesia católica «clandestina» en China, para que el Papa entendiera mejor la situación sobre el terreno.

Según los medios italianos, Zen dijo que la carta fue entregada con éxito, y el Papa le prometió que la leería.

El encuentro del Cardenal Joesph Zen con el Papa Francisco llega tras las negociaciones del Papa con representantes del gobierno de China, que podría desembocar en un acuerdo para que Roma aceptara algunos obispos de la Iglesia patriótica, sujeta a la dictadura comunista

Soy viejo y he viajado recientemente a Roma y por el mundo, aunque mi edad y algunas dolencias me aconsejaban ser más cauteloso. Pero alguien, llorando, me suplicaba que entregara cartas al Papa. ¡Peroni siquiera estaba seguro de que recibirián la mía! Así que decidí asistir a la audiencia general el miércoles y darle una carta en persona. El Santo Padre fue tan bueno que me llamó para conversar con él. Por todo esto, tengo la impresión de que el Santo Padre no está a favor de esta rendición completa, de estos compromisos sin fundamento. Esperamos que el Santo Padre detenga esta tendencia equivocada. ¡La fe es nuestro principio! Podemos tener dificultades para acceder a los sacramentos, pero no podemos renunciar a la fe. No podemos hablar así sobre la evangelización. ¿Qué es la evangelización cuando la Iglesia ya no es lo que debe ser?