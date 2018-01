Los médicos católicos de EE.UU celebran la creación de una oficina de Libertad Religiosa y de Conciencia

(Gaudium Press/InfoCatólica) La nueva oficina gubernamental representa la posibilidad de aplicar de manera concreta los derechos y leyes existentes que protegen la libertad de conciencia de los profesionales y empresas relacionadas con el sector salud.

«Esto es muy importante. Incluso aunque ha existido una sección de derechos civiles del HHS, en realidad no ha habido un instrumento para que los individuos que son discriminados en el lugar de trabajo argumenten un caso o demanden a la organización que los discriminó», explicó a Aleteia la Dra. Kathleen Raviele, ginecóloga y miembro de la Junta de la Asociación Médica Católica.

La existencia de la nueva división podría disuadir a las instituciones de pretender forzar a médicos, enfermeras o administradores a cooperar con procedimientos como el aborto, la esterilización o la anticoncepción. Por ejemplo, los católicos enfrentan dificultades para encontrar lugares en programas de residencia por su objeción a este tipo de procedimientos.

Nuevas normas de protección

En un comunicado del día 19 de enero, el HHS anunció la publicación de una nueva directiva que devuelve la flexibilidad a los estándares programas de Medicaid en los estados, lo cual permite a los estados «tomar ciertas acciones contra los proveedores de planeación familiar que ofrecen servicios de aborto», y la nueva propuesta de aplicación de 25 protecciones a la libertad de conciencia. Las normas «protegen a las personas de ser obligadas a participar en actividades que vulneran sus conciencias, tales como el aborto, la esterilización o el suicidio asistido».

«Las acciones de hoy representan promesas cumplidas por el Presidente Trump y un retroceso a políticas que no permitieron a muchos americanos practicar su profesión y seguir su conciencia al mismo tiempo», explicó el Secretario Actuante del HHS, Eric D. Hargan. «Los estadounidenses de fe deberían sentirse a gusto en nuestro sistema de salud, no discriminados, y los estados deberían tener el derecho de tomar medidas razonables para supervisar sus programas de Medicaid y ser buenos administradores de los fondos públicos».

«Los doctores y enfermeras de los Estados Unidos están dedicados a salvar vidas y no deberían ser expulsados ??de la práctica de la medicina simplemente porque se oponen a realizar abortos contra su conciencia», agregó por su parte el Director de la Oficina de Derechos Civiles del HHS, Roger Severino. «La protección de la conciencia es un derecho civil garantizado por leyes que con demasiada frecuencia no se han aplicado. La norma propuesta hoy proporcionará a nuestra nueva División de Conciencia y Libertad Religiosa herramientas de aplicación que garantizarán que nuestras leyes de conciencia no sean palabras vacías en papel, sino garantías de justicia para las víctimas de discriminación ilegal».