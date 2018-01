(ACI/InfoCatólica) Mons. Michel Aupetit, Arzobispo de París (Francia), aseguró en una entrevista que el tabú del mundo de hoy ya no es el sexo, sino Dios, pues la gente se avergüenza cuando habla de Él.

En entrevista concedida al diario francés Le Monde el 11 de enero, recogida por La Croix, el Prelado habló sobre una serie de temas como la inmigración, la fe en Francia, el derecho a la vida y la educación religiosa en la escuela.

Sobre esto último, el Prelado cuestionó «¿Qué es la trascendencia? ¿Por qué reza el hombre? ¿No se puede hablar de Dios? ¡Es un tabú, Dios, hoy! Ya no es el sexo, es Dios. Ya no hay derecho a hablar de Dios, si se hace la gente se avergüenza».

El Arzobispo, que tomó posesión de la sede de París el pasado 6 de enero, recordó que al principio vivió la fe solo, pues incluso dos de sus abuelos eran «anticlericales de los pies a la cabeza».

«Mis amigos no eran practicantes y desde hacía tiempo viví la fe aislado». «Lo único que mi madre me enseñó fue el Padre Nuestro y el Ave María. A partir de estas dos oraciones aprendí a hablar con Dios, pero en secreto. Nadie sabía nada», recordó Mons. Aupetit.

Ahora, indicó, «si se cuenta a las personas practicantes, vemos que los católicos son indudablemente una minoría».

El católico ama incondicionalmente

Recordando luego los años en los que trabajó como médico, el Prelado explicó que su profesión le permitió «amar a la gente independientemente de quien sea cada uno» y «acoger de manera incondicional a las personas que tocan a la puerta».

«Esto nos abre a todos y la Iglesia está abierta a todos. No se le pide a la gente sus documentos o su certificado de bautizo a quienes entran», dijo el Prelado, que comentó además que «en invierno los sin techo vienen a cobijarse, los dejamos tranquilos. Otros vienen simplemente para tener un rato de reposo y silencio».

Tras expresar su rechazo al aborto y la eutanasia, el Arzobispo de París lamentó que actualmente «se elimine a las personas con discapacidad antes de nacer. ¿Eso qué quiere decir? He atendido a estas personas durante once años. Ellas me han enseñado más que todos mis otros pacientes».

Mons. Michel Aupetit nació el 23 de marzo de 1951 en Versalles. Estudió medicina y trabajó en ese campo durante 12 años, especializándose en bioética.

En 1990 ingresó al seminario y fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 1995.

Fue nombrado Obispo Auxiliar de París el 2 de febrero de 2013. El 4 de abril de 2014 fue transferido a la sede episcopal de Nanterre. El 6 de enero tomó posesión de la Arquidiócesis de París.