Universidad de Georgetown aprueba viviendas universitarias solo para LGBT

(LifeSiteNews/InfoCatólica) En un movimiento sorprendente para una universidad que dice ser «católica», la Universidad de Georgetown, cuya administración es dirigida por los jesuitas, anunció esta semana que ofrecerá residencias universitarias solo para estudiantes LGBT.

Tal vez más sorprendente ha sido la declaración de la universidad en la cual afirma que la medida se basa en los «valores jesuitas».

Ubicado en el elegante barrio de Georgetown en Washington, Georgetown es casi tan antigua como la nación misma. Fundada en 1789, la institución cuenta con una larga e ilustre historia, que en las últimas décadas ha dado paso a la controversia, ya que no solo se ha secularizado sino también se ha vuelto algo anticatólica.

La propuesta de «The Crossroads: Gender and Sexuality Living Learning Community» (LLC) fue inicialmente en abril, pero fue aprobada posteriormente en diciembre .

De acuerdo con el informe del Campus, la directora asociada de educación residencial, Katie Heather, «informó a la estudiante Grace Smith, líder del esfuerzo de la LLC, que su propuesta ha sido aprobada y aceptada para el año académico 2018-2019».

El vicepresidente de asuntos estudiantiles, Todd Olson, dijo que las viviendas del campus LGBT «proporcionarán un espacio comunitario para el debate sobre “género” e inclusión a la vez que defienden los valores jesuitas de la comunidad en la diversidad y educación integral a toda la persona».

Grace Smith, jefa del Equipo de Políticas de Inclusión LGBTQ del gobierno estudiantil, dijo en una publicación en Facebook que la medida es «una realmente gran oferta en una Universidad de Jesuitas».

En 2014, el juez de la Corte Suprema Antonin Scalia habría dicho de su alma mater, la Universidad de Georgetown, que ya no era «católica».

La historia reciente parece confirmarlo.

En octubre, un grupo de estudiantes de la Universidad de Georgetown se enfrentó a la desvalorización y otras posibles sanciones por defender las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre el matrimonio.

GU Pride y Georgetown University Queer People of Color se quejó de que el grupo Love Saxa violara los Estándares de Organización de Estudiantes de la División de Asuntos Estudiantiles. El periódico estudiantil de GU, The Hoya, apiló un editorial afirmando que Love Saxa, por su posición respecto del matrimonio, «fomenta la intolerancia» y, por lo tanto, «es antitético de lo que debería ser un club universitario«. También se dijo que el grupo ser "homofóbico"

La queja finalmente fue eliminada por la universidad.

En abril de 2016, Cecile Richards, directora ejecutiva de la multinacional del aborto, Planned Parenthood, recibió una ovación de pie en GU cuando pronunció una conferencia a pesar de la oposición del arzobispo de Washington y los estudiantes pro-vida.

Durante su discurso, Richards elogió a los grupos universitarios abortistas y también alabó a la activista del aborto Wendy Davis, a la luchadora de control de natalidad Sandra Fluke, y a la generación del milenio por lo que ella afirmó era su creencia en «derechos LGBT» y «derechos reproductivos».

En mayo de 2012, el Instituto de Política Pública de Georgetown invitó a la Secretaria de Salud y Servicios Humanos (HHS) Kathleen Sebelius a dar un discurso de graduación, a pesar de las críticas de los católicos enojados por las políticas de salud de la administración Obama. Antes y después de la dirección, los estudiantes de GU hostiles a los manifestantes católicos lanzaron insultos furiosos al grupo, parado justo afuera de la entrada del campus.

El autor de la Película Exorcismo y ganador del Premio de la Academia William Peter Blatty dijo en su momento que su alma mater tenía durante las últimas dos décadas «oradores invitados que apoyan el derecho al aborto y se ha negado a cumplir órdenes del fallecido Papa Juan Pablo II para colegios afiliados a la iglesia y universidades», según un informe de Fox News.

Blatty dijo que invitar a Sebelius fue el «colmo».

«Le debo mucho a los padres jesuitas ya la Universidad de Georgetown», dijo Blatty en su sitio web The Father of King Society, según el informe de Fox News. «Lo que le debo a Georgetown, sin embargo, no es nada comparado con lo que Georgetown le debe a sus fundadores y al Cristo de la fe».