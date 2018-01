Juan Carlos Corvera: «Preocupa mucho nuestro éxito académico y nuestra buena fama entre las familias»

(InfoCatolica) La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha reaccionado ante las informaciones asegurando que va a indagar si la circular que se remitió al colegio de la Fundación en Guadarrama hace años, con recomendaciones de vestimenta a los profesores, tanto hombres como mujeres, tiene algún tipo de repercusión sobre la concesión del concierto económico.

InfoCatólica ha entrevistado a Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda:

¿Cuál es su postura ante el nuevo montaje mediático en torno a una circular de uno de sus colegios sobre la vestimenta del profesorado?

A decir verdad estábamos esperando un nuevo montaje mediático. Es el habitual en períodos de precampaña de matriculaciones. En esta ocasión han elegido este tema.

¿Es un delito que un colegio pida a sus profesores pudor y decoro en la forma de vestir?

(Risas...) Si lo fuese tendrían que meter en la cárcel al 90% de las empresas. Ahora en serio. Claro que no. En muchísimas instituciones y empresas en todo el mundo existe un «dress code», o normas y orientaciones sobre la vestimenta de sus empleados. Pero es que además en este caso hablamos de colegios no de empresas, donde todos los alumnos llevan un uniforme escolar. Me parece completamente lógico que aquellos que tienen que educarles, no sólo enseñarles conocimientos, reciban unas orientaciones básicas en su modo de vestir. Tratamos de evitar situaciones en las que un profesor llame la atención a un alumno por venir sin zapatos llevando él a la vez zapatillas deportivas, por ejemplo.

¿Cómo se sienten ustedes, en la Fundación Educativo Servanda, ante el acoso continuo de la clase política?

Generalizar no sería correcto. No es la clase política la que nos persigue. Sólo hay que ver en qué sector minoritario de esa clase política se montan las noticias y quiénes lo hacen, aunque luego muchos medios se hacen eco sin ningún tipo de contraste. Por eso le agradezco especialmente que haya querido contrastar la información que ha aparecido.

¿Por qué esta fijación con Educatio Servanda y sus colegios? ¿Cuál cree que es la razón que está detrás de todo esto?

Somos una institución que tiene como ejes de trabajo la educación en libertad e igualdad para todas las familias a través de los conciertos educativos y tenemos un ideario católico, son ya dos puntos muy perseguidos en general por determinados sectores. Pero además preocupa mucho nuestro éxito académico y nuestra buena fama entre las familias. Hemos pasado en menos de seis años de cero alumnos a casi cuatro mil, a hacernos cargo de 7 colegios en varias provincias, a tener los mejores indicadores en bilingüismo, selectividad, etc y las solicitudes de acoger nuevos centros no dejan de llegar. Esto para algunos es muy preocupante.

¿Considera este acoso un ataque a la libertad religiosa y de educación garantizada en la Constitución?

Es un acoso a la libertad de elección de las familias y a sus derechos constitucionales reconocidos en el artículo 27 de la Constitución Española. No quieren que instituciones de enseñanza concertada de ideario católico, crezcan y se desarrollen como lo estamos haciendo nosotros. Y eso va en contra de la ampliación de la oferta educativa. Siempre lo decimos. Por ejemplo en Parla somos el único centro de ideario católico de una localidad de más de 120.000 habitantes. Hicieron lo imposible para que este centro no abriera sus puertas. Hoy en su cuarto curso ha llegado a los 650 alumnos. Si este colegio no existiese estas familias tendrían que salir del municipio, como hacían antes. Se trata de libertad de elección de unas familias determinadas, eso es lo que se ataca.

¿Reciben el apoyo de los padres de sus alumnos? ¿Entienden que lo que está en peligro es su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos?

Nuestras familias están encantadas con lo que reciben en nuestros centros. Se han manifestado en muchísimas ocasiones en este sentido cuando las han querido escuchar. Los profesores están igualmente muy satisfechos con nuestra llegada. Esta misma mañana el claustro de nuestro colegio en Guadarrama, donde ha surgido la noticia, escribía esta nota unánime:

Guadarrama, 10 de enero de 2018. Tal y como ha sido publicado recientemente, el colegio Juan Pablo II y La Inmaculada de Guadarrama recomienda al personal del centro a cuidar su vestimenta y aspecto. Los alumnos tienen uniforme y, aunque los profesores no estamos obligados a ello, hemos de ser coherentes con nuestro atuendo, por respeto a la labor educativa que desarrollamos. Se hace necesario destacar el buen ambiente que se vive en el colegio, donde ningún profesor nos hemos sentido forzados a cambiar nuestra vestimenta, sino a seguir respetando las normas mínimas de aseo personal que ya vivíamos con las Hermanas que dirigían el centro educativo con anterioridad a la Fundación. Además nos gustaría compartir la satisfacción de ver cómo, desde que la Fundación cogió las riendas del colegio, hemos ido creciendo en número y mejorando, tanto en el área pedagógica, como en instalaciones y servicios a nuestros alumnos. Son cada vez más familias las que confían en nosotros. Seguiremos trabajando por ellos. El claustro de profesores.

¿Pero si la noticia ha «surgido» en Guadarrama porque todos desvían la mirada al colegio de Alcorcón?

Porque es el más grande, es el que más tiempo tiene y por tanto es el que mejores resultados académicos y educativos exhibe.

La estrategia es clara. A pesar de las muchas inspecciones educativas que hemos sufrido, los inspectores hacen su trabajo profesionalmente, conforme a unas normas y comprueban que se cumplen. Así que, como por ahí no han podido, quieren asustar a las familias que piensan en venir a conocernos para ver si matriculan a sus hijos en nuestros centros de cara al curso próximo. Lo que no saben es que consiguen que vengan cada vez más.

