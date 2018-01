Revista médica de EE.UU revela que la mayoría de las mujeres aborta para satisfacer a su entorno.

(InfoCatólica) Según el estudio, el 58.3% de las mujeres dijeron que abortaron para hacer felices a los demás, mientras que el 28.4% lo hicieron por temor a perder a su pareja.

El 73.8% asegura que no fueron totalmente libres a la hora de abortar. El 49.2% indica que eran conscientes que el feto era un ser humano y el 66% reconoce que sabían en su corazón que estaban obrando mal al practicarse el aborto.

La activista provida Obianuju Ekeocha pide sacar una conclusión evidente de dicho estudio:

*Lesson learnt: Abortion does NOT empower women, it disempowers us. pic.twitter.com/xFHBTA8MNL