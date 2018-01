Católicos alemanes prefieren una Iglesia pobre pero con la doctrina y la disciplina adecuada

(LifeSiteNews/InfoCatólica) La Conferencia Episcopal de Alemania recibió el equivalente de 7.1 mil millones de dólares de contribuyentes católicos alemanes en 2017.

Esta es la mayor cantidad de ingresos fiscales que la Iglesia católica alemana ha recibido desde que se introdujo el impuesto eclesiástico a la constitución de la República de Weimar en 1919. La cláusula relativa al impuesto se incluyó en la nueva Constitución alemana después de la Segunda Guerra Mundial.

El impuesto eclesiástico, o Kirchensteuer, se aplica a los católicos romanos, «viejos católicos», luteranos, otras dos comuniones protestantes y judíos. Los ingresos alguna vez fueron mantenidos por el gobierno alemán para el mantenimiento de edificios religiosos y el pago de los salarios de los ministros, pero ahora se entrega directamente a los órganos de gobierno de estas comunidades religiosas. Los lugares de culto musulmanes son autosuficientes o reciben fondos del exterior.

El Kirkenstauer representa entre el 8 y el 9% de los ingresos anuales de una persona, según el lugar de Alemania donde viva. La deducción mensual aparece como «KS» en las nóminas, para consternación de los empleados extranjeros que no se consideran miembros de estas comunidades religiosas, pero están sujetos a impuestos de todos modos.

Excomunión para quienes no paguen los impuestos

Los alemanes y los residentes extranjeros pueden optar por librarse de la deducción de impuestos de la iglesia si van a una oficina gubernamental o al tribunal, firmando documentos que afirman que ya no son miembros de su religión y pagando una tarifa. Los cristianos alemanes comenzaron a hacer esto en grandes cantidades en la década de 1990 cuando los impuestos aumentaron significativamente para reconstruir la Alemania Oriental después de la reunificación. En algunos casos, los cristianos firmaron los formularios y continuaron participando en sus comunidades de fe.

Sin embargo, los obispos católicos alemanes cerraron la puerta a esta opción para los católicos en 2012 cuando decretaron que los católicos que optaron por retirarse del pago de impuestos de la Iglesia serían sancionados social y espiritualmente.

Los católicos que opten por no pagar el impuesto eclesiástico no serán empleados por la Iglesia Católica Alemana ni sus establecimientos, incluidas las escuelas y los hospitales. No se les permite unirse a grupos católicos como los coros de la iglesia. Es posible que no sean padrinos. Se les niegan los sacramentos y un funeral católico.

Mientras que los católicos devotos pueden preocuparse con la idea de separarse de los sacramentos, incluso los católicos más renuentes pueden pensarlo dos veces antes de optar por no pagar el impuesto eclesiástico, dado que la Conferencia de Obispos Católicos de Alemania es el segundo mayor empleador en Alemania.

Esta puede ser una de las razones por las cuales el 89.8% de los católicos alemanes que no asisten a la misa dominical continúan pagando el impuesto. Sin embargo, más y más de los menos comprometidos optan por no participar cada año. En 2016, 160,000 católicos declararon que ya no pertenecían a la Iglesia.

El secularismo avanza a falta de evangelización

Como solo el 10.2% de los católicos de Alemania van a misa el domingo, uno podría preguntarse en qué utilizan los obispos alemanes los miles de millones de euros que reciben cada año.

Por supuesto, hay salarios. Los obispos alemanes ganan más de 12,000 dólares al mes , y luego están todas las personas que trabajan para ellos, incluidos los que trabajan para Caritas, la caridad católica de Alemania, y todos los demás servicios administrados por la Iglesia: museos, hospitales, jardines de infancia, escuelas y colegios y casas de retiro.

También hay organizaciones benéficas de la Iglesia Alemana que ministran a los pobres en el exterior. Según Catholic Herald del Reino Unido, los proyectos en África, Asia, América Latina y Europa del Este recibieron más de € 451 millones en fondos de las organizaciones de ayuda católicas alemanas en 2015.

Luego está el rico patrimonio arquitectónico de la Iglesia alemana para mantener en buen estado. Es posible que los obispos alemanes no tengan muchos sacerdotes o asistentes a la Misa dominical, pero no necesitar cerrar una iglesia, mucho menos venderla, por causa de restricciones presupuestarias.

Pero una cosa que los obispos alemanes no están haciendo con sus miles de millones de euros: no están haciendo mella en la creciente secularización de Alemania. Con todo su dinero, no han podido convencer a la gran mayoría de los católicos alemanes, y mucho menos a los demás, de abrazar el Evangelio y adorar a Dios los domingos.

Flexibilidad para otros pecados

Mientras tanto, los intentos de ciertos cardenales alemanes de ampliar el camino angosto de la fe católica para la mayor comodidad de los pecadores sexuales impenitentes irritan a los católicos ortodoxos que también pagan el impuesto eclesiástico. El cardenal Walter Kasper ha defendido durante años que a los católicos divorciados y vueltos a casar ​​se les permita el acceso a los sacramentos, y sin embargo, cualquier católico en Alemania que se niegue a pagar del 8 al 9 por ciento de sus ingresos a los obispos alemanes es de hecho excomulgado.

«Creo que es escandaloso que los obispos alemanes nieguen el acceso a los sacramentos a aquellos católicos en Alemania que, por cualquier razón, no desean pagar en un fondo bastante opaco», dijo un contribuyente de la iglesia a LifeSiteNews.

John Goodall, de 28 años, ha estado trabajando en Alemania durante dos años. La actitud de los obispos le molesta mucho porque, dice, al mismo tiempo animan a los que viven un estilo de vida objetivamente inmoral a recibir los sacramentos. «Parece una forma de simonía», dijo Goodall.

Cuando Goodall llegó por primera vez a Alemania, se registró en su ayuntamiento. Allí le preguntaron su religión, y Goodall dijo que era católico. «Desde entonces, he tenido el Kirchensteuer deducido automáticamente de mi salario», dijo a LifeSiteNews.

Goodall se pregunta si en realidad podría ser inmoral pagar el impuesto.

«He pasado mucho tiempo escuchando opiniones sobre el asunto porque se siente un poco inmoral pagarles (9 por ciento)», continuó. «Como católico tradicional, yo ... veo expresiones tradicionales y auténticas de la fe que son socavadas por estos mismos obispos. También están los sueldos extravagantes de los obispos mismos. Prefiero pagar el dinero directamente a la parroquia de antiguo rito a la que asisto. Incluso estaría feliz de pagarle (a la parroquia) el 9 por ciento directamente».

Él dice que la única ventaja del impuesto eclesiástico que se le ocurre es que los edificios de la iglesia están bien cuidados. «Pero preferiría tener la doctrina y la disciplina adecuadas que las iglesias hermosas pero vacías».

En cuanto a la vasta red de organizaciones benéficas de la Iglesia Alemana, Goodall tiene una pregunta: