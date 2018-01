El PSOE apoya la presencia de una «Drag Queen» en la Cabalgata de Reyes de Vallecas

Ver también El lobby LGTBI se apropia de la Cabalgata de Reyes del madrileño barrio de Vallecas

(Agencias/InfoCatólica) Así lo ha expresado Antonelli en declaraciones a Europa Press, después de que desde Orgullo Vallecano hayan explicado que los tres Reyes Magos en la cabalgata serán representados por una mujer blanca, otra negra y una 'drag queen'.

Para Antonelli, esta cabalgata «es solo una representación más de la diversidad madrileña», con estas criticas, «están obviando otra realidad, que hay niños 'trans' y LGTBI». Y ha añadido

«Me parece un escándalo que se quiera seguir tapando debajo de las piedras la diversidad de los madrileños y la realidad de que hay niños LGTBI. No entiendo ese rajamiento de vestiduras, no me lo esperaba de Begoña Villacís; del PP sí. Espero que no se suba a la carroza de la 'Lgtbifobia'»

Precisamente la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha escrito en su cuenta de Twitter que «una cabalgata de Reyes ha de ser simplemente lo que los niños esperan que sea, una cabalgata de Reyes».

Por su parte, el portavoz del PP en el Consistorio, Jose Luis Martínez-Almeida, ha expresado que los Reyes Magos de Vallecas «son un intento más de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por desnaturalizar la Navidad. Apoyamos el día del Orgullo Gay y el resto de celebraciones, pero creemos que el Día de Reyes se ha de respetar como se respetaría cualquier festividad de otra religión».

En el mismo sentido se ha pronunciado Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad autónoma madrileña. «Yo no creo que a los políticos nos hayan elegido para crear polémicas absurdas ni problemas donde no los hay», ha señalado la presidenta regional en su primera rueda de prensa en 2018.

Además,ha denunciado que desde el Ayuntamiento de la capital de España se propicia que se esté «debatiendo todo el día sobre chorradas»:

«Que con los problemas que hay en estos momentos en España y en Madrid tengamos que estar debatiendo sobre este asunto es una cosa que no tiene ningún sentido».

«A mí me parece bien y creo además que hay espacio para poder apoyar otro tipo de reivindicaciones [en alusión al colectivo LGTBI], que yo siempre he apoyado, con lo cual no tengo que justificar ahora ninguna posición. Pero la Navidad es la Navidad y las cabalgatas son las cabalgatas y el portal de Belén es la Virgen, San José y el Niño y, si acaso, el buey y la mula. Esto es así», ha añadido Cifuentes.

Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, querer «utilizar o aprovechar» esta efeméride para otro tipo de cuestión reivindicativa «no es solamente confundir a los niños, sino confundir el escenario, las fechas y los objetivos».

«Los niños y las niñas madrileños tienen derecho a poder vivir unas Navidades como tienen que ser. En este sentido yo apoyo las tradiciones y para darse cuenta de eso sólo hace falta venir a la Puerta del Sol a ver el fantástico Belén de la Asociación de Belenistas», ha concluido la jefa del Ejecutivo regional.