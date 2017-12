Periodista afirma que supera el cáncer de la mano de Dios y la Virgen María

(ACI) La periodista Javiera Suarez compartió su testimonio de fe y esperanza en medio del cáncer que está por superar, y describió como un milagro a su hijo que nació completamente sano durante su enfermedad.

En un video difundido por la organización de la visita del Papa a Chile, Javiera afirmó que «siempre he creído, desde que era chica, en Dios», y tenía su devoción por la Virgen y los santos. «Pero antes del cáncer vivía más el tema del catolicismo a mi manera. No era practicante», relató la periodista.

Javiera comenzó a ir a Misa poco antes de saber que tenía cáncer de mama, en marzo de 2016, justo cuando se encontraba embarazada de su primer hijo.

Indicó que dejó su trabajo en televisión para dedicarse al cuidado y salud de ella y de su hijo Pedro Milagros, mientras pedía oraciones a través de las redes sociales.

«Yo tenía los días de vida contados, y Pedrito las milésimas de segundo», recordó esta madre, quien decidió acudir a la intercesión de la Virgen de los Milagros para pedir por su hijo.

Con el paso del tiempo Javiera comenzó a responder bien a los tratamientos y el 20 de octubre su hijo nació completamente sano.

«Cuando la ciencia no tiene explicación ocurren los milagros y Pedrito finalmente nace completamente sano, porque la idea era que si por esas imposibilidades de la vida nacía, yo, sin quererlo, por supuesto, le iba a traspasar el melanoma a través de la placenta», explicó. «Pedrito es un milagro», señaló Javiera de 35 años, «no le traspasé nada, nació completamente sano».

En medio de esta experiencia, la periodista asegura que la devoción a la Virgen y «creer en Dios» reconforta y ayuda a enfrentar «el cáncer que sea que te ponga la vida».

Explicó que el cáncer no es algo que lo da Dios, sino que «la vida es así, tiene altos y bajos. Y para esos altos, compartirlos con Dios es espectacular. Y para esos bajos, aferrarte a Dios y a la Virgen, no tienes cómo no salir adelante».

«Y salir adelante no implica que uno no se muera, implica estar tranquila. ¿Cómo uno puede sonreir con un cáncer en etapa 4? Así, con eso», aseguró.

Para Javiera la llegada del Papa a Chile es importante y la considera «una visita que te llena el corazoncito de esa amabilidad inmediata» que según ella le hace falta al país.