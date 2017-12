Las niñas afganas quieren aprender

(Aceprensa/InfoCatólica) Un equipo de seis adolescentes afganas ganó el primer premio en el festival Robotex, una competición en la que los participantes deben fabricar un robot que tenga aplicaciones prácticas. Las chicas del país centroasiático triunfaron con el suyo, que utiliza energía solar para ejecutar tareas en granjas agrícolas, y lo hicieron frente a 3.700 rivales y 1.600 máquinas.

El equipo ya se había presentado en EE.UU. en verano, tras muchas tribulaciones para obtener el visado. Allí, en el First Global Challenge de Washington, fueron galardonadas con la plata. Solo unos días después, el 3 de agosto, el padre de Fatemah Qaderyan, de 14 años y capitana del grupo, fue asesinado en un atentado suicida dirigido contra una mezquita en la provincia de Herat.

La violencia y la arraigada pobreza condicionan muchísimo no solo que Afganistán no acabe de ganar en estabilidad, sino que una parte de su población se quede rezagada entre los rezagados: las niñas. La noticia de Forbes sobre el resultado del concurso precisamente destacaba que «para cualquier grupo de adolescentes», los resultados obtenidos en Washington y Tallin constituirían «un importante grupo de logros, pero estas seis chicas vienen de un país donde dos tercios de las niñas jamás han ido a la escuela».

Tienen gran mérito, tanto ellas como las que nunca se han enterado de qué es un robot y que se contentan con aprender al menos a escribir y contar, pues ha de ser difícil centrarse en números, variables y textos cuando se sabe que no están lejos los que quieren dispararte o arrojarte ácido a la cara por atreverte a poner el pie en una escuela.

Un reciente informe de Human Rights Watch (HRW) sobre las niñas y su acceso a la educación en Afganistán, resume en el título la deplorable situación: «Yo no podré ser doctora, pero un día tú caerás enfermo». El documento describe cómo el empeoramiento de la seguridad y el paulatino abandono de los donantes extranjeros están incidiendo en los bajos índices de escolarización de las chicas.

Según expertos de la citada organización que estuvieron en el terreno y, entre otras cosas, entrevistaron a casi 250 chicas de 11 a 18 años en las provincias de Kabul, Kandahar, Balkh y Nangarhar, apenas el 37% de las adolescentes afganas saben leer y escribir. La proporción de chicos en ese caso es, aunque claramente insuficiente, algo mayor: el 66%. En cifras que maneja el gobierno, de los 3,5 millones de menores de edad que no reciben instrucción alguna, el 85% son niñas y chicas adolescentes.

«El gobierno de Afganistán –apunta HRW– construye menos escuelas para las niñas que para los niños, tanto en primaria como en secundaria. En la mitad de las provincias del país, menos del 20% de los profesores son mujeres, una mayor barrera para las chicas cuyas familias no aceptarán que un hombre sea quien les enseñe, especialmente a las que entran en la adolescencia. Por otra parte, muchos niños viven muy lejos de las escuelas, lo que afecta especialmente a las niñas. Además, el 41% de los colegios no tiene inmueble, mientras que en muchos otros no hay cerca perimetral, ni agua corriente, ni servicios sanitarios, lo que perjudica desproporcionadamente a las chicas».