Proyecto Mater salva 70 bebés en España

(Portaluz/InfoCatólica) En mayo de este año Carmen, con 33 años, se entera de que está embarazada. Se asusta y comienzan los agobios. Con la noticia de su embarazo surgen muchos problemas, principalmente porque su pareja amenaza con desaparecer si nace Manuel. Los jefes de Carmen la quieren despedir por su estado; la madre de Carmen tampoco está preparada. Son muchos problemas, por lo que la mejor opción para todos es asesinar al bebé mediante el aborto.

Carmen decide ir a un abortorio. No era un sitio nuevo para ella, pues esta mujer ya había abortado en dos ocasiones. Cuando llegó le dijeron que no podía abortar hasta que no se recuperase de un problema de salud. Al volver, ya recuperada, se encontró cerca de la clínica con una persona que le ofreció soluciones. Manuel nació finalmente el 13 de diciembre y su madre intenta superar las heridas de sus dos anteriores abortos gracias al Proyecto Mater, iniciativa que encuentra su sentido en la vida eucarística y la devoción a la Virgen María.

Carmen es la última de las 70 madres que han tenido a su bebé gracias al Proyecto Mater, desde que Cáritas Diocesana de Toledo, en colaboración con la Delegación de Familia y Vida, la Fundación Centro de Orientación Familiar (COF) y el Secretariado de Pastoral de la Salud del Arzobispado de Toledo, pusieron en marcha hace dos años esta iniciativa.

El Proyecto Mater

Los inicios de Proyecto Mater fueron difíciles. Fue un programa que se iba a consolidar en el Año de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco para 2016. Al poco tiempo de dar los primeros pasos, en Proyecto Mater acogieron a la primera mujer que, al descubrir su embarazo, pensó seriamente en abortar. Aquel primer rescate se realizó sin grandes habilidades, recuerdan las trabajadoras sociales que participaron en la intervención.

En estos dos años en Proyecto Mater se han realizado otros once rescates, han atendido también a 218 mujeres de la archidiócesis, de las cuales 75 fueron derivadas a recursos para la cobertura de sus necesidades y 143 han sido incluidas dentro del programa Proyecto Mater, realizando un acompañamiento integral.

En Proyecto Mater queremos decir sí a la vida y a la mamá embarazada, diciéndola no te rindas. No estás sola, de ahí que la nueva campaña de sensibilización de Proyecto Mater lleve este lema: «No te rindas. Estamos a tu lado» destacan en su portal web.

Proyecto Mater es un servicio de personas que dan gloria a Cristo y sentido al ser católico. Se sostiene básicamente con fondos propios de Cáritas Diocesana de Toledo, aunque cuenta también con ayudas públicas y, sobre todo, con donaciones de empresas, cofradías, colegios, instituciones y particulares.