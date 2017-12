Primer Ministro de Hungría: «Nuestro objetivo está claro: proteger la cultura cristiana»

(Verdad en Libertad/InfoCatólica) El Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseguró que el país europeo es «una nación libre, con un gobierno elegido libremente por el pueblo y nuestro objetivo está claro: proteger la cultura cristiana», en su mensaje de Navidad, publicado en el diario Magyar Idők, en el que pidió proteger las raíces cristianas.

El mandatario recordó que «la cristiandad es la cultura y civilización». «Vivimos en ella. No va sobre cuánta gente va a las iglesias o cuánta gente reza. Es la cultura de vida. Se defiende en los valores. Tenemos que querernos a nosotros mismos. Eso permitirá proteger nuestro país, nuestra nación, nuestra familia. La cultura húngara y la civilización europea», afirmó.

«Los fundamentos de la vida europea están siendo atacados. No queremos renombrar nuestros mercados de Navidad y no queremos tener que rodearlos de bloques de cemento. No queremos que nuestra Navidad esté basada en el miedo y en la angustia. No vamos a permitir que nuestras mujeres o hijas sean violadas en Nochevieja», aseveró Orbán.