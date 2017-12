El doctor Jesús Poveda vuelve a protagonizar una sentada frente al mayor abortorio de España

(Actuall) Desde la despenalización del aborto en España, en 1985, los provida se han manifestado este día tan marcado frente a la primer abortorio con permiso en España, con Poveda como uno de sus máximos dirigentes.

«A nosotros lo que más nos guste es hacer asistencia, pero entendemos que un día hay que hacer resistencia», ha dicho Poveda, quien acaba de cumplir 60 años.

Ese día es el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, un día en el que suele acabar en el calabozo por manifestarse frente a la clínica Dator, pero este año, a pesar de la presencia policial tras el pertinente aviso de los abortistas a la Policía, estos han decidido no llevárselo detenido ya que no estaba causando ningún disturbio.

Así, Poveda ha atendido a los medios presentes y ha puesto en relieve la labor que realizan muchos de los jóvenes presente que salvan vidas.

«Muchos de los que están aquí vienen los sábados por la mañana a hacer ecografías, que es lo más bonito», remarca Poveda. «Normalmente a los venimos aquí, que somos un grupo importante, con gente joven y mayor como yo, nos llama la atención cómo podemos ayudar a una persona que no quiere abortar».

Y como ejemplo ha contado el caso del primer bebé que salvaron:

«El primer caso que tuvimos fue una chica que vino a abortar porque si no lo hacía su padre sino la echaba de casa . Al final la pudimos ayudar y su padre se quedó muy asombrado por la ayuda y al final fue a recogerla y nos dio las gracias».

«La asistencia es echar una mano», remarca Poveda, «pero en la sociedad en la que nos ha tocado vivir es mucho más fácil abortar que complicarte la vida con un hijo ¿no?».

A veces esa asistencia tiene sus frutos aunque sea de manera indirecta, como en la siguiente historia que contó el líder provida:

«Hace un tiempo me llamó un médico de la Paz, un jefe, y me llamó a las 3 de la mañana porque me dijo Poveda esto te lo tengo que contar».