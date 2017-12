Los estadounidenses quieren escuchar desear «Feliz Navidad»

(InfoCatólica) El 59 por ciento de los estadounidenses han expresado que prefieren escuchar durante estas navidades un «Feliz Navidad» en vez de un «Felices fiestas», según una nueva encuesta realizada por los Caballeros de Colón.

Seis de cada 10 respondieron que preferían «Feliz Navidad», lo cual es un porcentaje ligeramente más alto que el 57 por ciento que respondió lo mismo el año pasado. Este año, el 39 por ciento de los encuestados dijeron que preferían «felices fiestas».

La encuesta fue realizada a 1.074 adultos mayores de 18 años sobre su saludo preferido del 6 al 9 de noviembre. Los encuestados, que tenían que residir en los Estados Unidos, fueron contactados por teléfono fijo o móvil y entrevistados en inglés por teléfono usando entrevistadores en vivo.

El margen de error es de aproximadamente 3 puntos porcentuales.

La encuesta fue realizada por el «Marist Institute for Public Opinion» en Poughkeepsie, Nueva York. Con sede en New Haven, Knights of Columbus es una organización internacional con 1,9 millones de miembros.

Un estudio realizado en 2017 por Pew informó que el 55 por ciento de los estadounidenses dijo que celebraba la Navidad como una festividad religiosa. Ese número incluía al 46 por ciento que lo consideraba principalmente como una festividad religiosa y al 9 por ciento que lo consideraba religioso y cultural. El treinta y tres por ciento lo celebró principalmente como un feriado cultural, según el estudio.

Con información de Crux.