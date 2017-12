Paul Ryan: «Las personas necesitan tener más bebés»

(LifeNews/InfoCatólica) El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, ha realizado un llamado esta semana a las familias para tener más hijos.

Ryan hizo el comentario el jueves mientras discutía los problemas causados por una población cada vez más anciana agravado por las bajas tasas de natalidad. Problemas que tienen líderes gubernamentales en todo el mundo preocupados por el futuro de sus economías, con sus ciudadanos cada vez más ancianos.

Pero varios medios liberales y pro aborto criticaron las declaraciones de Ryan calificándolas como una muestra de opresión y el sexismo.

Al aludir al hecho de que es padre de tres hijos, Ryan agregó: «Hice mi parte, pero necesitamos tener tasas de natalidad más altas en este país. Es decir, los baby boomers se están jubilando, y tenemos menos personas siguiéndolos en la fuerza de trabajo».

«Tenemos algo así como un aumento del 90% en la población de jubilados en Estados Unidos, pero solo un aumento del 19% en la población trabajadora en Estados Unidos», continuó el orador. «Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ser más inteligentes, más eficientes, tener más tecnología?, aun haciendo eso necesitaremos más personas. Y cuando tenemos a decenas de millones de personas aquí en este país que no alcanzan su potencial, no trabajan, no buscan trabajo o no están en la escuela obteniendo una habilidad para conseguir un trabajo, eso es un problema».