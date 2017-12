Legislatura de Ohio aprueba proyecto de ley para prohibir abortos en bebés con síndrome de Down

La Ley de No Discriminación del Síndrome de Down ayudaría a prevenir la discriminación al prohibir el aborto en bebés por nacer que tienen o pueden tener síndrome de Down.

(LifeNews/InfoCatólica) Un proyecto de ley de Ohio para proteger a los bebés por nacer con síndrome de Down del aborto fue aprobado el miércoles por la legislatura estatal, una medida que espera la firma solo del gobernador. La medida prohíbe los abortos en bebés con síndrome de Down.

El Senado de Ohio votó de 20 a 12 para aprobar la legislación. La Ley de No Discriminación del Síndrome de Down (Proyecto de Ley del Senado 164) ayudaría a prevenir la discriminación al prohibir el aborto en bebés por nacer que tienen o pueden tener síndrome de Down. Los abortistas que violen la medida podrían ser acusados de un delito grave de cuarto grado o perder su licencia médica.

La casa estatal también aprobó un proyecto de ley similar . La legislación fue patrocinada por los Representantes Sarah LaTourette y Derek Merrin y el Senador Frank LaRose.

«Ohio Right to Life está agradecido de que nuestros legisladores pro-vida se hayan pronunciado contra la discriminación y el aborto», dijo Mike Gonidakis, presidente de Ohio Right to Life. «Tanto la Cámara de Representantes como el Senado enviaron un fuerte mensaje de que somos una sociedad basada en la compasión, el amor y la igualdad. Esperamos que el Gobernador Kasich firme esta legislación, como dijo que haría en 2015. Todos los habitantes de Ohio merecen el derecho a la vida, sin importar cuántos cromosomas tengan».

El gobernador de Ohio, ansioso por firmar la ley

En los últimos 6 años, Ohio Right to Life ha visto 19 iniciativas pro vida convertidas en ley por el gobernador John Kasich. En una entrevista de 2015 con Jake Tapper de CNN, cuando se le preguntó si firmaría la Ley de No Discriminación del Síndrome de Down, el Gobernador Kasich dijo: «Estoy más que contento de decir que, por supuesto, lo firmaría».

«Un diagnóstico prenatal del síndrome de Down no debe significar una sentencia de muerte», dijo Gonidakis. «Gracias a nuestros legisladores provida, estamos un paso más cerca de garantizar que los residentes de Ohio con síndrome de Down sean reconocidos como seres humanos dignos, que es lo que son».

Larry y Jackie Keough, cuya hija tiene síndrome de Down, testificaron a favor del proyecto de ley antes de una votación del comité.

«Les pedimos a cada uno de ustedes que apoyen la SB 164 que detenga la práctica genocida de abortar a los niños por nacer con síndrome de Down», dijo Jackie Keough. «Al lograrlo, podemos dar un paso decisivo para eliminar el aborto basado en la composición genética individual».

Los activistas del aborto están luchando contra la legislación. En octubre, el grupo radical pro-aborto NARAL les dio a los legisladores de Ohio una petición con 2,000 firmas en oposición al proyecto de ley.

Jaime Miracle, subdirector de NARAL Pro-Choice Ohio, dijo que el gobierno nunca debería involucrarse en la decisión de una mujer sobre el aborto, sin importar cuál sea el motivo.

«No es de nuestra incumbencia juzgar a una mujer y su decisión de continuar o no un embarazo por la razón que sea», dijo el líder pro aborto.

Impresionantes estadísticas

Pero la representante estatal Sarah LaTourette, una republicana pro-vida que patrocinó la versión del proyecto de ley de la Cámara, dijo que las estadísticas de abortos para los bebés por nacer diagnosticados con síndrome de Down son asombrosas, según Toledo Blade .

«Cuando escuchamos la estadística de que el 90 por ciento de las mujeres optaron por el aborto debido a este posible diagnóstico, hay un problema obvio allí», dijo LaTourette. «Realmente creo que se trata de una discriminación a los más vulnerables, discriminando contra un feto simplemente porque puede tener un diagnóstico de Síndrome de Down. Eso es algo que considero absolutamente inaceptable».

Los estudios indican que los bebés por nacer con síndrome de Down son objeto de abortos a tasas muy altas. Un informe de CBS News a principios de este año conmocionó a la nación al informar que Islandia tiene una tasa de aborto de casi el 100 por ciento para los bebés por nacer con el trastorno genético.

Madre con hijo con síndrome de Down promueve el proyecto

Uno de los principales defensores del proyecto de ley de Ohio es Kelly Kuhns, una madre y enfermera de Plain City cuyo hijo tiene síndrome de Down. Kuhns le dijo a Columbus Dispatch que los doctores le sugirieron que abortara a su hijo, pero ella inmediatamente se negó.

A pesar de su determinación, dijo que la noticia del diagnóstico de su hijo la inquietaba, y que el asesoramiento médico no ayudó.

«Te hablan de estas cosas terribles que pueden suceder, las diferentes anomalías, problemas cardíacos», le dijo a la AP . «Así que planeas lo peor, y realmente siento que te dan una sentencia de muerte».

Hoy, su hijo Oliver, de 2 años, está bien. Kuhns dijo que tiene más citas médicas que sus otros hijos, pero de lo contrario lleva una «vida bastante normal».

Kuhns aboga por la legislación de Ohio para ayudar a los niños como su hijo para que no sean asesinados en el seno materno.