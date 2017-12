Papa Francisco: «Con Satanás no se dialoga»

Durante una entrevista para el programa «Padre Nuestro» del canal de televisión de la Conferencia Episcopal italiana Tv2000, el Papa ha advertido que «con Satanás no se dialoga, es más inteligente que nosotros».

No es una cosa difusa, se trata de una persona

(RV) En el octavo episodio del programa, el Pontífice conversa con el capellán de la cárcel de la ciudad italiana de Padua acerca de «Satanás» afirmando que «no es una cosa difusa» sino que se trata de «una persona».

«Satanás es el mal , no la niebla de Milán» asegura el Santo Padre. Además, explica que con él no podemos dialogar, de lo contrario, estamos perdidos: «si tu empiezas a dialogar con Satanás estás perdido, él te da vuelta, te hace girar la cabeza y te pierdes. Francisco también asegura que Satanás « tiene nombre y apellido» e incluso puede entrar «en nuestra casa». «Finge de ser educado con nosotros» – dice el Papa – con los sacerdotes, con los obispos, de manera que le dejamos entrar y después «termina mal si no te das cuenta a tiempo» explica.

El Programa «Padre Nuestro», nacido de la colaboración entre la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede y Tv2000, está estructurado en nueve episodios, en los que el Papa Francisco medita junto al capellán de la cárcel de Padua, Don Marco Pozza, sobre la oración que Jesús dejó a sus discípulos cuando éstos le pidieron «Enséñanos a orar». Pero no se queda en 9 episodios televisivos, pues gracias a este encuentro y a las respuestas del Papa a Marco Pozza, nace el libro «Padre Nuestro» de su Santidad Papa Francisco bajo la editorial Rizzoli y la Librería Editrice Vaticana, ya disponible en italiano y muy pronto en otros idiomas.