Declarado inocente y liberado un pastor protestante acusado de blasfemia

(InfoCatólica) Un pastor protestante, que llevaba detenido más de un año acusado de «blasfemia» ha sido liberado bajo caución luego de una sentencia emitida por la Alta corte de Lahore. En dicha sentencia los jueces establecen que el acusado, de nombre Babu Shahbaz es «inocente».

Antecedentes

El pastor había sido arrestado el pasado 30 de diciembre en Kamahan (un pueblo perteneciente a los suburbios de Lahore), luego de que un grupo de musulmanes encontraran varias páginas del Corán arrancadas, en las que alegaban estaba impreso el nombre del pastor. Posteriormente fue acusado de ultraje al profeta según la sección 295-B del Código penal paquistaní, que no prevé la posibilidad de liberación bajo caución.

Veredicto del juez

En el veredicto del juez Malik Shahzad Ahmad Khan se lee: «El acusado habría hecho una confesión extrajudicial…que no se puede admitir como prueba. El test con la máquina de la verdad no es aceptable y no se puede confiar sobre esto en manera ciega». «Ninguna página del Sipara (capítulo), que habría sido encontrada en posesión del demandante, estaba arrancada. El simple encontrar un signo de marcador azul en posesión del demandante no de por sí es suficiente para rechazar la liberación bajo caución, desde el momento que en casi todas las casas de las grandes ciudades es posible encontrar un marcador azul».

Posteriormente el juez le concedió el retorno a su casa, previo pago de 200 mil rupias (más de 1600 euros). El abogado Nadeem Anthony sostiene que «los tribunales menores son influenciados por la presión de los grupos. No hice ninguna promesa a la familia de la víctima, les pedí solo que vinieran a escuchar sus pedidos. Tales casos requieren un difícil trabajo a causa de la sensibilidad religiosa sobre la cuestión. A menudo las víctimas no pueden volver a continuar conduciendo una vida normal en su ambiente, porque la sociedad los boicotea». Por ejemplo. Continúa, «la casa de Babu Shahbaz permaneció cerrada». «Por todo el tiempo de la encarcelación, la esposa y los hijos tuvieron que vivir en casa de parientes. Ahora la familia fue transferida a una localidad secreta, pero al menos tendrán la consolación de poder festejar juntos Navidad».

Situación de los cristianos en Pakistan

En Pakistán la ley sobre la blasfemia está constituida por artículos del Código penal que castiga con la cadena perpetua o la pena de muerte por el vilipendio al islam. Introducida por el presidente Muhammad Zia-ul-Haq, está en vigor desde 1986. También la sola sospecha de ultraje al Corán puede provocar la reacción violenta de los defensores del Corán. Según la Comisión por los derechos humanos, desde su introducción al menos 59 personas fueron ejecutadas en modo sumario.

Con información de AsiaNews.