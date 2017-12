Líderes internacionales solicitan al gobierno cubano liberar a Eduardo Cardet

(ACIPrensa/InfoCatólica) Diversas personalidades y líderes internacionales han firmado un manifiesto en que solicitan la liberación de Eduardo Cardet y otros presos de conciencia cubanos por parte del gobierno de Cuba. Eduardo Cardet es Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), y fue privado de su libertad el 30 de noviembre de 2016 y condenado a tres años de cárcel «en un juicio fraudulento».

El manifestó se publica a un ano de su detención, ocurrida delante de sus familiares y vecinos en la provincia de Holguín.

Preso político de conciencia

Eduardo fue no solo detenido sino golpeado delante de sus hijos, señala el documento, que recuerda que Cardet fue condenado «por motivos políticos».

«Su notoriedad en Cuba se debe a ser el sucesor de Oswaldo Payá al frente del MCL, el Movimiento Cristiano Liberación, que lleva adelante la demanda pacífica “Un Cubano, Un Voto”, que se está entregando en mano a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y que como represalia ha acabado con su líder en prisión», indicó.

Además, denuncia que la familia del líder disidente «también está amenazada y coaccionada y todo ello cuando según el régimen cubano se le imputa únicamente un delito común de trifulca con uno de los policías que le detuvo».

El manifiesto criticó también que a Cardet Concepción, médico de profesión, se le esté aplicando «un régimen severo en abierta violación de las mismas leyes penitenciarias vigentes en la isla caribeña».

Los 17 firmantes expresaron que «Cuba siempre ha sido un pueblo hermano con el que nos unen grandes lazos de sangre y de historia compartida. La liberación de Eduardo Cardet, que el pasado julio fue distinguido con el Premio a la Libertad de Conciencia de la Fundación Paz y Cooperación, es una causa justa que merece el apoyo de todos los ciudadanos demócratas».

Por ello, «formulamos a las autoridades cubanas esta petición de liberación de los encarcelados de conciencia en Cuba» y pidieron «a las autoridades españolas que, en coherencia con los principios de defensa de los derechos humanos y de la democracia, hagan cuantas gestiones estén en su mano para la más pronta puesta en libertad de Eduardo Cardet y demás presos de conciencia en Cuba».

Entre los firmantes están José María Álvarez del Manzano, ex Alcalde de Madrid; Joaquín Antuña, Presidente de la Fundación Paz y Cooperación; Enrique Barón Crespo, ex Presidente del Parlamento Europeo y Ex Ministro de Transportes del Gobierno de España; Josep Borrell, Ex Presidente del Parlamento Europeo; Benita Ferrero-Waldner, Presidente de la Fundación Eurolat, ex Comisaria de la Unión Europea y ex Ministra de Asuntos Exteriores de Austria; Como Hubar, Embajador de los Países Bajos; Rafael Rubio Núñez, Profesor Derecho Constitucional Universidad Complutense de Madrid, entre otros.