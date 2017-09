El extraordinario camino conversión de Jan Heath

(Catholic Leader/InfoCatólica) A pesar de que fue educada católicamente con las Hermanas de la Misericordia, el compromiso de Jan con la Iglesia pronto se desvaneció debido a sus prioridades como una jovencita de 18 años.

«Estaban los viajes, mi trabajo, novios. Muchas cosas me quitaron el enfoque de asistir a misa el domingo y lo que me di cuenta fue que una vez que dejas de ir a la misa un domingo, es realmente fácil no ir al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y así viví durante los catorce años siguientes», recuerda Jan.

«Dios había quedado en el asiento trasero de mi vida».