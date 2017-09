Gobierno de China bloquea WhatsApp

Ver también La Cambridge University Press retira más de 300 artículos «sensibles» para el gobierno Chino

(InfoCatólica) China ha bloqueado el acceso a la plataforma de mensajería WhatsApp en todo su territorio, en un nuevo intento de censura contra su población. Ahora incluyendo la posibilidad de enviar mensajes de texto, realizar llamadas o el envío de archivos multimedia.

Se trata de una nueva medida restrictiva aplicada por el gobierno en vista del 19° Congreso del Partido comunista chino (PCC) previsto para el 18 de Octubre.

Antecedentes

El Gobierno de Xi Jinping ya había bloqueado la posibilidad de compartir vídeos y fotografías en WhatsApp el pasado mes de julio.

Los usuarios, sin embargo, podían usar el chat de la popular aplicación. Este domingo comenzaron las quejas por el mal funcionamiento de la herramienta, según ha publicado el periódico The New York Times, en su versión digital. Algunas veces su utilización era posible solo por medio de redes virtuales privadas que eluden al «Great Firewall» internet chino.

WhatsApp es el único producto de Facebook que tiene el permiso de operar en China continental luego de que fue bloqueado de todo el territorio hace 8 años. Tanto Facebook como otras redes sociales como Twitter, Instagram entre otros permanecen bloqueados desde hace años.

Privacidad en las conversaciones, posible causa de su bloqueo

Según los expertos de seguridad cibernética, WhatsApp terminó en la mira de la censura china por vía de la sólida reputación en hechos de seguridad. De hecho, la aplicación ofrece un sistema de criptografía «end-to-end» que asegura que solo el emitente y el destinatario puedan ver el contenido de los mensajes, impidiendo también a Facebook conocer el contenido de las comunicaciones sobre ellas difundidas.

El descubrimiento fue hecho inicialmente por una firma francesa de expertos de seguridad informática llamada Symbolic Software, que monitorea la censura digital en China. Kobeissi, miembro de la firma de seguridad que descubrió el bloqueo, comentó a Verge que es probable que el gobierno chino no bloqueara WhatsApp hasta ahora porque no había actualizado su firewall para detectar y bloquear el protocolo de seguridad NoiseSocket que usa la plataforma de mensajería. Ahora, la aplicación podría haber quedado inservible para siempre.

A esto se suma que el día de ayer, la guardia cibernética china emitió graves sanciones contra algunas marcas tecnológicas prestigiosas, como Tencent, Baidu y Weibo, por no haber censurado adecuadamente algunos contenidos internet. En particular, las empresas no habrían removido «falsas noticias» y pornografía, junto a material que las autoridades consideran como «incitación a tensiones étnicas» y «amenazar al orden social».