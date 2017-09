Continuo descenso del número de matrimonios en Estados Unidos

(InfoCatólica) Un reciente estudio publicado por Centro de Investigaciones Pew ha revelado que el número de matrimonio en los Estados Unidos ha descendido drásticamente.

Aunque en la actualidad la mitad de los adultos de Estados Unidos están casados, una proporción que se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, lo cierto es que se ha reducido en 9 puntos porcentuales durante el último cuarto de siglo y dramáticamente alcanzando un pico de 72% durante los años 60.

Una cultura que posterga el matrimonio

El estudio afirma que la disminución de la proporción de adultos casados ​​puede explicarse parcialmente por el hecho de que los estadounidenses acostumbran casarse ahora a una mayor edad. En 2016, la edad media para un primer matrimonio era de 27,4 años para las mujeres y de 29,5 años para los hombres, aproximadamente siete años más que las edades medias de 1960 (20,3 para las mujeres y 22,8 para los hombres).

Razones adicionales

Pero el postergar la fecha del matrimonio no explica todo el descenso. La proporción de estadounidenses que nunca contrajeron matrimonio ha aumentado constantemente en las últimas décadas. Al mismo tiempo, más adultos viven en concubinato con una pareja y crían de esa manera sus hijos fuera del matrimonio.

Las tasas de matrimonio también están más estrechamente vinculadas a la situación socioeconómica que antes. Según el estudio del Centro de Investigación Pew la brecha educativa en el estado civil ha seguido aumentando.

En 2015, entre adultos de 25 años o más, el 65% con un título universitario de cuatro años estaban casados, comparado con el 55% de aquellos con educación universitaria y el 50% entre aquellos sin educación después de la secundaria. Veinticinco años antes, la tasa de matrimonio era superior al 60% para cada uno de estos grupos.

Uno de cada siete adultos que nunca han contraído matrimonio ​​dicen que no quieren casarse

Entre los adultos que nunca han estado casados, el 58% dice que les gustaría casarse algún día y el 27% no está seguro si quiere casarse. Sin embargo, el 14% dice que no quiere casarse, según una encuesta del Centro de Investigación Pew realizada en agosto entre 4.971 adultos estadounidenses.

Los adultos no casados ​​que no han terminado la universidad son más propensos que los graduados universitarios a decir que no planean casarse en el futuro. Entre las edades de 25 años o más, el 20% de los adultos que nunca han contraído matrimonio ​​sin una licenciatura dicen que no quieren casarse, en comparación con el 11% entre los graduados universitarios de cuatro años.

La mayoría de los adultos que nunca han contraído matrimonio ​​dicen que no han encontrado a la persona adecuada, pero muchos también citan razones financieras

Entre los adultos que nunca se han casado, pero dicen que están dispuestos a casarse en el futuro, alrededor de seis de cada diez (59%) dicen que una razón importante por la que no están casados ​​es que no han encontrado a la persona adecuada. Un 13% adicional dice que esta es una razón menor por la cual no están casados ​​.

Alrededor de cuatro de cada diez adultos que no han contraído matrimonio ​​(41%) dicen que pueden querer casarse en el futuro y que no ser financieramente estable es una de las principales razones por las que no están casados ​​actualmente, y el 28% señalan esto como una razón menor . Menos - pero aún una parte sustancial - dicen que una razón importante (24%) o menor (30%) de que no están casados ​​es que no están listos para establecerse.

Los adultos que nunca han contraído matrimonio ​​con ingresos familiares menores de 75.000 dólares anuales son más propensos que aquellos con ingresos más altos a decir que el no estar seguro económicamente es una de las principales razones por las que no están casados: el 47% de aquellos con ingresos menores de 30,000 y el 40% de aquellos con ingresos de De 30.000 a 74.999 dicen que este es el caso, en comparación con el 21% de aquellos con ingresos de 75.000 dólares o más.

Para los adultos jóvenes que nunca se han casado, no ser financieramente estable y no estar listo para establecerse aparecen como razones por las que no están casados. Aproximadamente la mitad de los adultos solteros ​​de 18 a 29 años (51%) dicen que no son económicamente estables es una de las principales razones por las que no están casados, comparado con el 27% de las edades de 30 a 49 y el 29% de los 50 y mayores.

Los adultos jóvenes también son más propensos que sus homólogos más antiguos a citar que no están listos para establecerse como una de las principales razones por las que no están casados: el 31% de los adultos solteros ​​de 18 a 29 años dicen esto, comparado con el 14% de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años y el 18% de los mayores de 50 años.