Ex trabajadores del aborto recaudan dinero para ayudar a mujeres embarazadas

(LifeSiteNews/InfoCatólica) La activista por la vida Abby Johnson ha pasado de usar un huracán para promover el aborto a responder a las necesidades de las mujeres después de un huracán para promover la vida.

A raíz del devastador daño causado por el huracán Harvey, Planned Parenthood está solicitando donaciones para financiar abortos gratuitos. Abby Johnson, cuando fue directora de un centro abortista de Planned Parenthood en Houston, hizo lo mismo en el año 2005 tras el huracán Katrina. Ahora, ella está respondiendo al Huracán Harvey haciendo algo verdaderamente útil para las mujeres embarazadas.

Abby y otros ex trabajadores del aborto han recolectado donaciones para ayudar a las mujeres embarazadas. Su organización, «And Then There Was None» (ATTWN), ha recolectado más de 22.968 pañales, 38,409 toallitas, 1,444 libras de comida para bebés y 1,170 botellas de fórmula para bebés, junto con cientos de otros artículos para mujeres embarazadas desplazadas.

«Realmente queríamos hacer una diferencia positiva en las vidas de las madres embarazadas frente a las circunstancias difíciles que han sobrevenido tras el devastador huracán», explicó Abby. «Mientras pensaba que estaba ayudando a las mujeres durante las secuelas del huracán Katrina para obtener abortos gratuitos, en realidad, solo estaba sumando a la angustia. Ahora es nuestro momento de hacer algo diferente, algo verdaderamente útil».

En aquel entonces no había ninguna ATTWN, ayudando directamente a 150 familias a obtener pañales, toallitas, suministros de lactancia materna, artículos de higiene femenina, papel higiénico, botellas, cunas y cochecitos.

«La generosidad de la gente en todo el país ha sido asombrosa», firmójo Abby. «Hemos sido capaces de recolectar casi 20,000 dólares en artículos donados y dado esos artículos directamente a las familias necesitadas».

Cualquier persona puede ir a su Walmart local para recoger los regalos necesarios para donar. Hasta ahora, junto con los pañales, toallitas, comida para bebés, fórmula y otros artículos anteriores, ATTWN ha recibido más de 200 mochilas, corritos, columpios y asientos de automóvil, y más de mil dientes, juguetes, tazas y comederos.

Para ayudar a las mujeres embarazadas víctimas del huracán, ATTWN se ha asociado con el Centro de Ayuda de Embarazo de Houston, donde las familias podrían obtener los artículos que necesitan sin costo alguno.

Abby quería ayudar porque «he visto de primera mano el daño emocional, físico y espiritual que el aborto causa cuando trabajaba en Planned Parenthood».

En aquel entonces no había nadie que se dedicara a ayudar a la transición de los trabajadores del aborto fuera del negocio del asesinato. De manera práctica, ATTWN ayuda a los ex empleados de los centros de aborto a encontrar trabajo, administrar las finanzas y obtener vivienda. ATTWN también ofrece retiros espirituales para aquellos que han sido confundidos y agobiados por parte de la industria del aborto.

Ver un aborto durante un ultrasonido la cambió

Abby dejó su trabajo como directora de la clínica de aborto de Planned Parenthood en el año 2009 después de ver un aborto en vivo a través de ultrasonido. Ella se sorprendió al ver cómo el bebé a punto de ser abortado se parecía al ultrasonido de su propia hija. Observó al bebé encogiéndose y retorciéndose para evitar el tubo de vacío utilizado para el aborto.

Escribió sobre la experiencia en su libro «Unplanned: The Dramatic True Story of a Former Planned Parenthood Leader's Eye-Opening Journey across the Life Line»:

«Por el momento más breve», escribió, «el bebé parecía ... retorcido como un paño de cocina cuando lo giras y lo aprietas. Y luego empezó a desaparecer en el tubo de succión ante mis propios ojos. Lo último que vi fue la pequeña y perfectamente formada columna vertebral aspirada en el tubo, y luego desapareció.

Abby dejó su trabajo días más tarde, y ha sido un activista pro-vida desde entonces.