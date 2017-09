Nuevo premio a la película «Converso» que se estrena la semana que viene

(InfoCatólica) La película Converso, dirigida por el agnóstico David Arratibel, cosecha nuevos premios la semana previa al estreno.

El filme narra como toda la familia de David Arratibel se convirtió al catolicismo. David, agnóstico, rodó una película buscando entender por qué. Pero Converso es, sobre todo, un diálogo franco y abierto sobre la fe entre creyentes y no creyentes

Converso logró la Biznaga de Plata al Mejor Director Documental en el pasado Festival de Málaga, el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra 2017, y ayer fue anunciado que ganó tres premios en el Fesival Alcances de Cádiz. La cinta ha sido aplaudida por la crítica y varios medios ya la han calificado como “el Mejor Documental del Año”.

Según la directora de Madrimaná, Teresa Ekobo, Converso ‘es un regalo para los creyentes, que por fin pueden admirar en el cine español a alguien que se acerca a la fe sin prejuicios sino con todo el asombro y apertura y lo muestra en la gran pantalla’.

En una reciente entrevista, María Arratibel, una de las protagonistas del documental declaraba que

La evangelización es un mandato divino. Es algo que no podemos no hacer. Aunque es un tesoro escondido en vasijas de barro. Muchas veces lo hacemos mal, lo hacemos aburrido, pero no tenemos derecho a guardárnoslo. A Jesucristo, que hacía milagros delante de la gente, había quien le daba la espalda. Nosotros no vamos a ser más. No puedes renunciar a cuestiones que son esenciales por gustar al mundo, porque no se te enfaden, por no ser raros. Hay que hablar las cosas con naturalidad y con paz, sin imponer las cosas y desde el respeto al otro. Quizá, a veces, no sabemos respetar al otro. Y si Dios existe, igual tenemos que tener un poco más de confianza en Él. Creo que tenemos una fe demasiado voluntarista. Parece que está en nuestra mano que la gente se convierta y una conversión es una cosa de Dios, absolutamente. La fe es un don.