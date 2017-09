Una exposición en Corea del Sur en el Vaticano comparte historia y paz

(CNA/InfoCatólica) Una exhibición en el Vaticano este mes recoge 230 años de historia de la Iglesia Católica en la península coreana, destacando la fe de sus mártires y promoviendo un mensaje de paz.

El padre Matthias Hur Young-yup, portavoz de la Arquidiócesis de Seúl, declaró a CNA que con la exposición quieren promover la paz y enseñar a la gente más sobre la cultura coreana.

«Como ustedes saben, hay una crisis nuclear en la península coreana, y a través de esta exposición queremos entregar un mensaje de paz, especialmente a nuestros hermanos y hermanas del Norte» afirmó el sacerdote.

La exposición, llamada «Come in cielo cosi in terra» («En la tierra como en el cielo»), es la primera colaboración entre los Museos Vaticanos y la Arquidiócesis de Seúl. También es patrocinado por el Gobierno Metropolitano de Seúl y la embajada surcoreana ante la Santa Sede.

Se inauguró en el Museo Braccio di Carlo Magno del Vaticano el 8 de septiembre.

La arquidiócesis también espera que la exposición «introduzca la historia y la cultura única de la Iglesia Católica Coreana en todo el mundo, y de un paso adelante para cumplir nuestra misión de la evangelización de Asia».

La exposición es parte de distintos proyectos

La exposición es «solo una parte de los diferentes proyectos» en los que Corea del Sur y la Santa Sede trabajan en conjunto, afirmó a la CNA, Barbara Jatta, directora de los Museos Vaticanos. En el año 2012, los Museos Vaticanos enviaron piezas renacentistas de artistas como Miguel Ángel y Rafael para una exposición en Seúl.

También están trabajando en varios proyectos de restauración dentro del museo etnológico. Pero «esta es la primera vez que los coreanos exponen, en el corazón de la Ciudad del Vaticano, su propia historia», aclaró.

Espera que la exposición «muestre cómo la evangelización puede traer paz y más evangelización, y (que) incluso la persecución no es un obstáculo para evangelizar».