Nuevo auto judicial en España a favor del #HOBus

(Prensa HO) Se trata del sobreseimiento de la denuncia de la Fiscalía por presunto delito de odio y lo ha emitido el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid en un auto afirmando expresamente que en los mensajes del autobús «no existen motivos suficientes para la perpetración de un delito».

Al conocer la resolución judicial, el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, ha declarado:

«La realidad se impone y los tribunales nos van dando la razón frente a los radicales y violentos que nos han amenazado y agredido y los políticos de izquierda y derecha acomplejada que nos han insultado y perseguido».

El auto del Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid se refiere al primer autobús de la asociación civil que recorrió las calles de la capital desde el 27 de febrero denunciando el adoctrinamiento sexual en las aulas con los lemas ‘Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. Informate con el libro que no quieren que leas. Pidelo gratuitamente en www.ElLibroProhibido.com»

«No hay que olvidar», recuerda Ignacio Arsuaga, «que los tribunales todavía deben pronunciarse sobre tres procedimientos penales abiertos contra personas que atacaron el #HOBus en Sevilla, Asturias y Barcelona».

Abogado de HazteOir.org: «Un triunfo de la sociedad civil»

Por su parte, el abogado que ha defendido a la asociación HazteOir.org en el procedimiento, Javier Pérez-Roldán, ha valorado el auto judicial en estos términos:

«El auto de archivo dictado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid en la causa abierta por el autobús de Hazteoir es un auténtico éxito para la sociedad civil, pues reconoce que aún es posible la libertad ideológica y de expresión en España».

Y añade:

«Es más, ha devuelto la esperanza a la mayoría social, pues ha demostrado que aún quedan jueces dispuestos a aplicar el derecho al margen de presiones ideológicas. Y es que el debate procesal de fondo era la lucha agónica de la mayoría social por expresar libremente sus ideas y creencias frente a las imposiciones totalitarias por las instituciones públicas de los dogmas anticientíficos de la ideología política de género».

Para el letrado, es legítimo que hoy la asociación a la que ha defendido «pueda estar contenta, pues ha demostrado que la disidencia valiente y osada es capaz de ganar la batalla de la identidad, la dignidad, la verdad y la libertad». Y además, ha afirmado:

«Este auto de archivo a convertido a Hazteoir.org y sus aguerridos miembros en los capitanes de una revuelta social tantas veces acallada con amenazas y coacciones. Hoy han demostrado que la disidencia frente a las imposiciones ideológicas y lo políticamente correcto es posible. Hoy, como si fuera otro dos de mayo de 1808, han evidenciado que la sociedad sigue viva y pujante, y que la mayoría social transita por unos caminos muy diferentes a los de las instituciones que dicen que nos representan, entregadas en cuerpo y alma a la deshumanizadora ideología de género».

«Esta resolución judicial», concluye Pérez-Roldán, «ha sido la primera gran victoria judicial sobre la ideología totalitaria de género, que en para allanar su camino de sometimiento social tiene como primer objetivo declarado acabar con la libertad para expresar la verdad y comunicar la evidencia natural. Así pues, el derecho sigue siendo justo y la fortuna sigue ayudando a los audaces».

Los jueces han dado la razón al autobús de HazteOir.org en otras dos ocasiones

La Audiencia Provincial de Madrid ya dictó otra resolución levantando la medida cautelar de inmovilización del autobús mientras el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid archivó una denuncia contra la campaña de HazteOir.org afirmando que no era «constitutiva de infracción penal».

Seis meses del #HOBus

El vehículo naranja de HazteOir.org recorrió varias ciudades españolas entre los meses de febrero y junio. Además, ha recorrido hasta la fecha numerosas localidades de Estados Unidos, Colombia, México, Chile y Alemania con un mensaje común de libertad de los padres frente al adoctrinamiento de la ideología de género.

En verano, el #HOBus se reconvirtió en #HOBus Aéreo y recorrió mil kilómetros de la costa mediterránea española con el lema ‘Van a por tus hijos’ y la difusión de una página web, www.HOBus.es que explica como la #LeyMordazaLGTBI presentada por el Podemos constituye una amenaza para las libertades de los ciudadanos, en especial para el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores.