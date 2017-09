El Papa llega a Colombia

(Agencias) El pontífice fue recibido por presidente colombiano Juan Manuel Santos y su consorte María Clemencia Rodríguez, con quienes conversó brevemente, así como por el nuncio apostólico Ettore Balestrero y el cardenal primado de Colombia, Rubén Salazar.

Tras los protocolarios saludos y eventos en el aeropuerto, Francisco se trasladó a la Nunciatura Apostólica. Allí saludó a los jóvenes que lo esperaban, y a los que dirigió unas palabras:

“¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por la alegría que tienen. Muchas gracias por el esfuerzo que han hecho. Muchas gracias por el camino que se han dignado a realizar y eso se llama heroísmo.

Hasta los más chicos pueden ser héroes y los más pobres. Vivieron engañados, se equivocan, se levantan, y son héroes y van adelante ¡Sigan adelante! ¡Sigan adelante así!

¡No se dejen vencer! ¡No se dejen engañar! No pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe. Sigan así.

Y ahora les voy a dar la bendición a todos. Vamos a rezarle a la Virgen, la madre, para que nos bendiga.

Avemaría.

Que los bendiga Dios todopoderoso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.