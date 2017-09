Trasladan una obra de teatro «irrespetuosa» que se iba a celebrar en el santuario del Cristo en La Laguna

(El Diario/La Opinión) El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, ha mediado estos días para que Abubukaka pueda actuar en las Fiestas del Cristo sin herir susceptibilidades.

El concejal del Partido Popular (PP), Antonio Alarcó, fue el primero en denunciar la utilización del Cristo y las vírgenes de Candelaria y el Pino en una de las escenas de Caribe Mix 2, que el conjunto tenía previsto mostrar durante su actuación del próximo lunes en la plaza del Cristo, dentro de los actos programados con motivo de las fiestas, y en las que han participado a lo largo de los últimos años.

«No es admisible que en La Laguna se falte el respeto a los sentimientos de muchos laguneros. Mucho menos con dinero público», indicó el concejal popular en sus perfiles de las redes sociales durante el fin de semana. Antonio Alarcó explicó ayer que «defiendo la libertad de expresión pero estamos hablando de unas fiestas de marcado carácter religioso y no creo que sea el momento de utilizar la imagen del Cristo para hacer una burla. No es oportuno».

Asimismo, destacó que la opinión arrojada en las redes sociales no era únicamente la de su partido sino que también ha recibido la llamada de numerosos vecinos que opinan que este espectáculo debería retirarse. Antonio Alarcó afirmó que «siento desasosiego porque se trata de algo que es completamente evitable».

Diego Lupiañez, uno de los integrantes de Abubukaka, indicó ayer que «nos da pena que haya ocurrido todo esto porque el objetivo de nuestro grupo es hacer reír. Solo queremos paz y amor». El actor recordó que, como viene siendo habitual, la agrupación también participó en las fiestas del Cristo del pasado año: «También llevamos a cabo una pieza en la que escenificábamos un combate de boxeo entre la Virgen de Candelaria y la Virgen del Pino y, aunque hubo todo tipo de opiniones, pudimos actuar sin problema».

Lupiañez resaltó que una de las piezas que se han cuestionado estos días no trata de hacer ninguna crítica a las imágenes religiosas sino que se emplean como una metáfora del pleito insular que enfrenta a las islas de Gran Canaria y Tenerife y defiende la unidad de las Islas. Lamenta, asimismo, que muchas de las personas que llevan a cabo las críticas estos días ni siquiera hayan visto el espectáculo completo: «No se trata de una crítica a la Iglesia, sino al Sistema Canario de Salud».

El integrante de Abubukaka destaca que «queremos actuar en las fiestas del Cristo porque somos un grupo íntimamente ligado a La Laguna y nos gusta participar en sus celebraciones». «Lo que deseamos es que la gente se lo pase bien y si, para que la gente disfrute, tenemos que trasladar el espectáculo a otro rincón del municipio, lo haremos, porque lo que queremos es actuar», explicó ayer y matizó que, pase lo que pase, «no vamos a modificar el espectáculo que teníamos pensado llevar a cabo».

Finalmente, Abubukaka confirmó este martes que «estará en las fiestas en honor al Santísimo Cristo de La Laguna de 2017, pero no en la plaza del Cristo (donde está el santuario), sino en el aparcamiento de Las Quinteras (detrás de la oficina de Correos en La Laguna)». El motivo es solo uno: «Abubukaka quiere que, a partir de las 21.00, el lunes 11 de septiembre sea una noche de humor, no una noche incómoda».

La compañía tinerfeña se explica en Facebook:

«¿Por qué hacemos esto? Porque consideramos que es un gesto a favor del civismo y de la libertad, y decimos 'gesto a favor' porque no podemos hablar de 'acto de civismo y libertad'. Poder hacerlo significaría actuar en la plaza del Cristo. Son muchas las mentiras, los insultos, las amenazas y los llamamientos a boicotear el espectáculo como para no sentir preocupación y, al menos, intentar reconducir esta causa. Para ello, les vamos a confesar que los de Abubukaka somos de los que piensan que en un Estado aconfesional no se debería impartir religión en los colegios públicos, de esos de los que piensan que la Iglesia -igual que las comunidades hebreas o musulmanas- debería pagar el IBI, de esos de los que piensan que muchos actos o declaraciones que realizan representantes de la Iglesia son ofensivas...»

También ayer martes, el portavoz de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, consideró «lamentable» que el espectáculo se haya tenido que trasladar al aparcamiento de Las Quinteras por las presiones de «una minoría ultra que quiere imponer su moralidad al resto de la sociedad»