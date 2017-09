El Liceo de Barcelona sustituye la palabra Cruz por la palabra Amor en la ópera «El viaje a Reims»

(Libero Quotidiano/InfoCatólica) En un pasaje clave, la soprano rusa deberá sustituir la palabra «cruz» por la más neutra «amor».

«Ha sido cambiada la frase ‘la cruz brillará por mi aria’ por motivos de corrección religiosa -ha escrito en Facebook Lungo- . Llegados a este punto, en mi próximo debut en los «Pescadores», me espero, en lugar de «Oh Dios Brahma», cantar cualquier cosa del tipo «la paz y la alegría esté con vosotros». ¿O es que Brahma no enfada a ninguno por el momento?».

El pasaje señalado de Rossini y debatido durante una semana quedará así: «Como en el Tebbro y en Solima, enemigo de la victoria, símbolo de paz y gloria el amor relucirá».

Lungu, entrevistada por el «Giornale» ha sido muy dura: «Yo no debo defender mi credo religioso saliendo al palco, no es la tarea de una cantante, pero no estoy de acuerdo con esta imposición ridícula».

No está claro de quien ha salido la idea de sustituir la palabra «cruz», porque desde el Liceo no comentan nada. La motivación oficiosa, no obstante, sería «oportunidad religiosa». A la cual cualquiera podría sustituir la palabra «oportunidad» por la de «suicidio».

Sin embargo, el responsable de las relaciones públicas de Irina Lungu, Tim Weiler, ha precisado que «la señora Irina Lungu no ha concedido una declaración a ‘Il Giornale’». E igualmente, la artista borró sus palabras polémicas en la red social.