Mons. Martínez Perea exhorta a interpretar Amoris Laetitia conforme al Magisterio precedente

(InfoCatólica) Mons. Martínez explica en su carta pastoral la enseñanza bíblica sobre el matrimonio:

Jesucristo no sólo corrige la legislación mosaica en relación con el matrimonio dejándola sin efecto sino que agrega diciendo que el vínculo matrimonial , por el cual se unen un varón y una mujer, es establecido por Dios y que el hombre no puede separar lo que Dios unió (Mc 10, 9; Mt 19, 6), a tal punto que ya no son dos sino uno (Gn 2, 24). Sólo la muerte puede ‘romper dicha unión’, como les recordará san Pablo a los cristianos de Corinto (1 Cor 7, 10-11. 39).

Y recuerda lo que indica el apóstol San Pablo:

Y añade:

Tras explicar cuál es el papel del Magisterio de la Iglesia en relación a la interpretación de la Revelación, el obispo de San Luis pasa a explicar cuál debe ser la manera de acoger Amoris Laetitia: «teniendo en cuenta el criterio hermenéutico de Lumen Gentium 25a, el Santo Padre no intenta manifestar una nueva doctrina moral referida al matrimonio cristiano». Y añade:

Es por ello que Mons. Martínez Perea recuerda el Magisterio previo:

En continuidad con ese Magisterio, el obispo recuerda a sus sacerdotes que:

El obispo de San Luis aborda las diferentes acciones pastorales ante casos de fieles que se han divorciado y vuelto a casar, empezando por analizar si realmente se dio el sacramento del matrimonio -en caso contrario, se puede obtener la declaración de nulidad-, la posiblidad de reconciliación con el verdadero cónyuge, la separación de la nueva pareja y, en caso de no ser posible tal hecho por el bien de los hijos, el compromiso para vivir en castidad sin mantener relaciones sexuales. En la hipótesis de que tampoco se acepte esta condición, el obispo indica:

Si realmente esta propuesta no es posible, si bien no puedan recibir la Santa Comunión , debemos acompañarlos y exhortarlos para que cultiven un estilo de vida cristiano, pues siguen perteneciendo a la Iglesia. Ésta, como madre, tampoco los abandona sino que reza por ellos, los anima y no los considera necesariamente como ‘obstinados’, por vivir en ese estado contrario a las enseñanzas del Evangelio.

El prelado explica finalmente cómo debe ser el acompañamiento de la Iglesia a esos fieles:

No olvidemos que nuestro acompañamiento consiste, precisamente, en dar a conocer en todo momento que somos amados por Dios, que es Amor y quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la Verdad completa y a la felicidad eterna por el Espíritu Santo (Jn 16, 13; AL n. 3).

Este sincero deseo del bien sobrenatural hacia los fieles, sensible a las heridas de cada uno, que valora “especialmente el dolor de quienes han sufrido injustamente la separación, el divorcio o el abandono” (AL n. 241), se expresa también en ayudarlos en la formación de una conciencia verdadera, como una gran obra de misericordia espiritual, en orden al encuentro con el Buen Pastor. Así seguiremos las palabras del mismo Jesucristo: “Si alguno me ama, será fiel a mi palabra, y mi Padre le amará; iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. Y la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió” (Jn 14, 23-24).