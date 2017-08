La oscura alianza entre las organizaciones ecologistas y abortistas

(LifeSiteNews/InfoCatólica) El activista multimillonario a favor de los movimientos ecológicos, Tom Steyer prometió hacer del cambio climático el foco de las elecciones al Congreso en el año 2014, pero lo cierto es que su campaña se enfocó un 3% en el tema. Sus promotores hablaron principalmente del aborto y el agua potable.

Esto no fue una coincidencia. En algunas regiones del movimiento ecologista se ha adoptado una estrategia deliberada para vincular al aborto con las organizaciones medio ambientales.

Conozcamos algunos de estos grupos ecologistas que también promueven el aborto. . .

La asociación entre el ambientalismo y el activismo pro-aborto no ocurrió de la noche a la mañana. En su edición de invierno del año 2006, Guttmacher, una entidad fuertemente pró-abortista, lamentó la lentitud con que se formó esa alianza, afirmando que era «una oportunidad de oro para que los defensores de las comunidades de derechos reproductivos [aborto] y defensa del medio ambiente se unieran objetivos comunes».

En ese mismo artículo, Bruce Wood, ecologista, dio la bienvenida a la idea. «Los grupos pro-elección [abortistas] tienen una amplia experiencia en la organización de campañas a gran escala y podrían ayudar a los activistas medioambientales a desarrollar herramientas de investigación y de promoción pública».

Un estudio reciente afirma que una de las claves para contrarrestar el cambio climático es tener menos hijos, y probablemente alimentará su entusiasmo por la defensa del aborto.

La dedicación de Steyer para vincular el aborto y el ambientalismo solo se ha incrementado. Hasta la fecha, ha donado más de 100 millones de dólares para elegir candidatos y otras organizaciones de ideas afines. Más recientemente, ha comprometido dos millones de dólares para elegir a Ralph Northam, un candidato pro-aborto como gobernador de Virginia.

La mayoría de los activistas provida están preocupados por el medio ambiente y quieren ser buenos administradores del planeta. Sin embargo, muchos podrían estar, sin saberlo, apoyando a las organizaciones ambientales que también trabajan para continuar la matanza legal de los bebés no nacidos en América y en el extranjero.

Gracias a Nancy Gruber que proporcionó una ayuda crucial con la investigación sobre estas organizaciones, tenemos una mejor comprensión de cuáles abogan por el aborto. Cabe señalar que no solo hemos confiado en la frase «salud reproductiva», un eufemismo que suele hacer referencia también al «aborto», como un mal llamado «derecho» de la mujer, sino que hemos considerado toda la evidencia.

Evidencias

Una carta fechada el 22 de marzo de 2017 fue enviada a Mitch McConnell, representante del estado de Kentucky en el Senado y líder la mayoría republicana. También a Charles Schumer, miembro del Partido Demócrata, senador por Nueva York en el Congreso de Estados Unidos desde 1999, líder del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos desde 2017. También a Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y por último a Nancy Pelosi, quien es la líder de la Minoría Demócrata de la Cámara de Representantes.

Dicha carta incluía un apasionado alegato para proteger el financiamiento a costa de impuestos federales de la multinacional del aborto, Planned Parenthood. La carta concluyó diciendo: «... le instamos encarecidamente a oponerse a cualquier esfuerzo para derogar la Ley del Cuidado de Salud a bajo costo y retirar el financiamiento de Planned Parenthood», y fue firmada por las siguientes organizaciones ecologistas y medioambientales:

Alaska Wilderness League

Green For All

Green Latinos

League of Conservation Voters

Natural Resources Defense Council

Oil Change International

Safe Climate Campaign

Sierra Club

The Climate Reality Project

Greenpeace

Los siguientes extractos fueron tomados de un blog publicados el 6 de mayo del 2013 de Rex Weyler, director de la Greenpeace Foundation, editor del primer boletín de la organización y cofundador de Greenpeace International en 1979.

«La asamblea puede evadir lo que son realmente cambios necesarios, al elegir evitar tartar temas polémicos tales como los relacionados a los derechos universales de la mujer, educación de las jóvenes y los derechos del aborto...» «La conferencia de El Cairo reconoció que prácticas como el aborto deben tratarse como un problema de salud pública para garantizar la maternidad sin riesgo».

World Wildlife Federation (WWF)

Un artículo en línea titulado «Empoderando a las mujeres y a las familias para construir comunidades saludables y un planeta saludable», fechado el 08 de agosto del 2016, los autores C. Althea Skinner y Mariela Rodríguez escribieron:

«Cuando las mujeres ejercen su derecho a decidir sobre si tienen hijos, cuándo y cuántos tienen, ellas, sus familias y el medio ambiente del que dependen para mantenerse es más saludable».

La publicación «Healthy People, Healthy Ecosystems», un manual sobre la integración de la salud y la planificación familiar en proyectos de conservación, fue escrito por Judy Oglethorpe, Cara Honzak y Cheryl Margoluis, e incluyó estos extractos:

«Un componente de planificación familiar y salud reproductiva está incluido en casi todos los proyectos PHE [población-salud-medio ambiente] implementados por las organizaciones de conservación. La razón es que la mejora de la salud sin abordar la planificación familiar es probable que conduzca a una mayor presión de la población sobre el medio ambiente».(p.47) «Cualquier intervención de planificación familiar se hace significativamente más eficaz mediante la adición de actividades de salud reproductiva o materna e infantil» (p.49) «En áreas con un gran número de personas menores de 15 años es igualmente importante aumentar el acceso de los jóvenes a la información y los servicios de la ASRH ( salud sexual y reproductiva de los adolescentes)». «La salud reproductiva, definida por la OMS (Organización Mundial de la Salud 2008b), implica que las personas pueden tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura y que tienen la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir si, cuándo y con qué frecuencia. Está implícito el derecho de los hombres y las mujeres a ser informados y tener acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de regulación de la fertilidad de su elección» (página 49) «Los programas de salud reproductiva incluyen actividades tales como ... reducir la práctica del aborto inseguro, proporcionar atención post-aborto ...» (p.49)

La puesta a disposición de estos servicios incluye «... mejorar el transporte, la logística y la infraestructura para la provisión de servicios y productos de planificación familiar y de salud reproductiva y garantizar un suministro continuo de estos productos y servicios ...».

Y «desarrollar comunicaciones y servicios especiales para satisfacer las necesidades únicas de salud reproductiva de grandes poblaciones juveniles (particularmente en las comunidades tradicionales donde esto es más difícil)» (p.50).

Sierra Club

Durante una entrevista televisiva con Carlson Tucker el 2 de febrero de 2017, y reportado por Robert Kraychik con Dailywire, Michael Brune, director ejecutivo del Sierra Club, dijo:

«Creemos en el empoderamiento de los derechos de las mujeres. Creemos que las mujeres tienen derechos y la capacidad de elegir sobre su salud reproductiva [se refiere a su «derecho» a abortar] - hacer sus propias opciones reproductivas – y que esto ayudará a producir familias fuertes y ayudará al mismo tiempo a proteger el medio ambiente. Sierra club es pro-elección». «[El aborto] ayuda a controlar el número de personas que tenemos en este planeta. Creemos que una de las maneras en que podemos llegar a una población sostenible es capacitar a las mujeres para que hagan elecciones sobre sus propias familias».

Center for Biological Diversity

En un extracto de un artículo en línea titulado «Demand a Stop to Attacks on Women and Wildlife», cuyo autor no se identificó, se afirmó:

«Los republicanos en contra de la elección [en contra del aborto] están tratando de derogar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Coste y el acceso asequible al control de la natalidad para millones de mujeres, retirar el financiamiento a los servicios de salud reproductiva de Planned Parenthood y aprobar una prohibición del aborto hasta las primeras 6 semanas de embarazo a través de una prohibición federal. Y ahora que Trump está en el cargo, las apuestas son aún más altas». «No sólo la libertad reproductiva es un derecho humano básico, sino que también está íntimamente vinculada a la preservación de la vida silvestre y los lugares salvajes. La capacidad de una mujer para acceder a la atención médica y prevenir el embarazo no planificado es fundamental para reducir la presión de la población humana en especies amenazadas y combatir los efectos del cambio climático».

En otro artículo en línea titulado «Tackling the population problem» se afirmó entre otras cosas:

«El crecimiento de la población humana está en la raíz de nuestros problemas ambientales más apremiantes ...» «Los derechos reproductivos son una cuestión ambiental. Para asegurarnos de que dejemos espacio para la vida silvestre, es crítico que cada embarazo esté planificado y que las personas tomen en consideración el ambiente cuando planifiquen cuándo - o si - quieren que su familia crezca». «Apoyamos el acceso irrestricto a la educación, la salud reproductiva y la anticoncepción para hombres y mujeres ... Cada persona debe tener las herramientas, la información y la capacidad de tomar la mejor opción reproductiva para sí mismos, su pareja y el planeta».

En otro artículo titulado «About our population and sustainability work» escribieron:

«Nuestras campañas innovadoras ... se centran en soluciones de sentido común para un futuro justo y sostenible, incluyendo el empoderamiento de mujeres y niñas, el acceso universal a la salud reproductiva y la educación».

World Watch Institute

En un extracto de «The Fight Against Urban Sprawl Goes Global», edición de enero / febrero 2002 del boletín del World Watch Institute se afirmó:

«El absurdo legal de disminuir el acceso al aborto seguro en los países en desarrollo pone a la administración estadounidense en clara violación del Programa de Acción de El Cairo de 1994 que declara que la gente debe tener el derecho de decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos, tener la información, la educación y los medios para hacerlo».

Otro artículo titulado «Sorry, Ladies, But You Have No Choice», el autor, Don Hinrichsen, cita a Stirling Scruggs, director de la División de Información y Relaciones Exteriores del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

«Estos grupos no son sólo anti-aborto, son anti-mujeres y se oponen a políticas y programas de población en general», dice Scruggs. «Nos odian porque hemos sido muy eficaces en la promoción de los derechos de las mujeres...»

NextGen Climate (desde el 2017 llamada NextGen America)

Su presidente, Tom Steyer, dijo : «La Administración Trump ha lanzado un ataque contra los derechos fundamentales de los Estados Unidos, amenazando todo, desde el aire limpio a los derechos reproductivos de las mujeres».

En su sitio web está la cita, «Todo el mundo debería ser capaz de decidir si, cuándo y cómo empezar una familia» [refiriéndose nuevamente con un eufemismo al «derecho a abortar»]. Y suministra como enlace el sitio web de NARAL (La National Abortion and Reproductive Rights Action League).

Un documento publicado cooperativamente

Un documento conjunto titulado «Green Investments, How Budget Cuts are Impacting Our Communities and the Environment: the Case for Reinvestment in FY17» se condenó la decisión de la administración Trump de negar la financiación a cualquier grupo internacional que proporcione o promueva el aborto como parte de sus servicios. El texto lamentó la pérdida de fondos para los servicios de anticoncepción en todo el mundo, a pesar de que los grupos son plenamente conscientes de que la financiación está disponible para las organizaciones que promueven y participan en el aborto.

Todas estas evidencias demuestran que estas organizaciones piensan que el aborto es una herramienta necesaria para combatir el crecimiento demográfico y creen que «el mundo en desarrollo sigue contribuyendo a la deforestación, la desertificación, la degradación de los océanos y las vías fluviales, el uso de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad y especies amenazadas». (Página 46)

Los patrocinadores de este documento fueron las siguientes organizaciones ambientalistas:

American Forests

Association of Fish & Wildlife Agencies

Clean Water Action

Defenders of Wildlife

Friends of the Missouri Breaks Monument

IOOS Association

National Marine Sanctuary Foundation

NERRA National Estuarine Research Reserve Association

NRDC Natural Resources Defense Council

Ocean Conservancy

OCEANA

PAI Impassioned Advocates for Girls and Women

Sea Grant

The Wilderness Society

WWF

Hay pruebas abrumadoras de que la mayoría de los países se enfrentan a una escasez de población, no una sobreabundancia de personas. Sin embargo, esa es discusión la dejaremos para otro día.

Cada vez más, los grupos ambientales y ecológicos están viendo la vida humana como el principal enemigo de un entorno prístino mundial, y han tomado la causa del aborto como una de las principales herramientas para lo que ellos entienden como «defensa» del medio ambiente.