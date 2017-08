Programa blasfemo de AMC muestra a Jesús cometiendo adulterio

(LifeSiteNews/InfoCatólica) Una escena que muestra a Jesucristo teniendo relaciones sexuales con una mujer casada la noche de la Última Cena fue transmitida en la serie del canal AMC titulada «The Preacher».

Los dos personajes se muestran en silueta en sus variadas posiciones sexuales, según un reporte de Fox News, hablando explícitamente y verbalizando sobre lo que está ocurriendo en la escena.

Más tarde, el personaje de Cristo le dice a la mujer que mantenga su encuentro en secreto antes de decirle que debe irse a hacer algo por su padre, haciendo referencia a la Última Cena y su crucifixión.

En otra parte del programa blasfemo un niño identificado como «el Mesías» aparece orinando sobre una persona.

Indignación por parte de católicos y protestantes

La escena, que se emitió el lunes por la noche esta semana, provocó indignación entre los cristianos tanto católicos como protestantes.

«Representar a Jesús en una grotesca escena sexual es una ofensa a las sensibilidades de todos los cristianos, así como a personas de buena voluntad que no son cristianos», dijo el presidente de la Liga Católica Bill Donohue en un comunicado. «Hemos sido agredidos con este tipo de ataques por algunos canales de TV por cable, pero no estamos acostumbrados a que AMC se esté entre ellos. Si esto es una señal de lo que aspira a convertirse, los cristianos haremos frente contra ellos». «Dirty Little Secret», el segundo episodio de la segunda temporada de la serie, trata de la búsqueda de Dios por parte de Jesse Custer. Esto incluye sus encuentros con el Grial, una organización formada por el apóstol Tadeo encargado de «proteger la descendencia sanguínea y terrenal de Cristo», que según el blasfemo programa comienza cuando Jesús deja embarazada a la mujer con quien tuvo relaciones sexuales antes de su crucifixión.

Lindsay Kornick, de NewsBusters, escribió: «El último episodio presentó un tema tan vergonzosamente grosero que me sorprendió que pasé por todo el episodio sin golpear mi cabeza contra una pared».

Después de dar algunos detalles de la escena del sexo, la llamó «tan, tan, tan mala», y más tarde calificó a sus escritores de «depravados».

El productor asume las críticas como publicidad para el programa

El coproductor Seth Rogan no se molestó por el percance inicial, y de hecho, lo consideró un elemento positivo en la promoción del espectáculo. Rogan vinculado al reporte de Fox News, envió un tweet que decía: «Si esto no es un buen respaldo a The Preacher, no sé qué es».

Rogan había admitido en Twitter antes de la emisión del episodio se sorprendió de que AMC le permitió ir tan lejos.

Un informe de Catholic Online afirmó que «la escena es ofensiva para todas las personas religiosas, y es indigno de AMC, o de la televisión».

«Para ganar dinero, Seth Rogen representó a un hombre como Jesús y le pidió al actor que hiciera una escena pornográfica», escribió David Drudge en una publicación en línea. «Esto es en lo que Hollywood se ha convertido. Esto es enfermizo, depravado, y ningún buen cristiano debe soportarlo».

Ataques solo contra el cristianismo

Drudge también preguntó por qué Rogan no optó por retratar a Mahoma en una escena sexualmente explícita. El sitio web conservador TruthRevolt planteó una pregunta similar.

«Así que el Mesías tiene una descendencia morena y consanguínea de Jesucristo, y él orina sobre las personas» , dice el informe . «Qué nervioso. Nosotros en TruthRevolt esperamos el día en que AMC se atreva a producir un programa similar en el que el profeta islámico sea tan vilmente retratado».

The Preacher se basa en una franquicia de un cómic del mismo nombre, dice la sinopsis del programa de AMC, llamándolo «un viaje emocionante absurdamente retorcido y lleno de acción».

Mientras que la burla hacia el cristianismo es parte integral del material del programa, según Christian Post, algunos espectadores mostraron su desagrado por el programa:

«Me alegro de haber dejado de ver el programa a principios de esta temporada», opinó alguien en twitter. «Asqueroso», twiteó otro espectador. «No volveré a ver este programa después del último episodio». «El programa The Preacher de de AMC es 100% falso y asqueroso», dijo un tercero. «Supuestamente trata de la vida de Jesús, pero es tan malo que me siento sucia por compartir incluso un vínculo crítico».

Como esas abundaron las críticas y la indignación en las redes sociales.

La iniciativa One Million Moms de la American Family Association está exigiendo una disculpa de AMC. Se puede firmar a la petición AQUÍ.