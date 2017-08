El Obispo de Corpus Christi recuerda a quienes no pueden escapar del Huracán Harvey

(CNA/InfoCatólica) Mientras el huracán Harvey se acercaba, el obispo de Corpus Christi se preparaba para enfrentar la tormenta. Instó al país a recordar que muchas personas se ven obligadas a quedarse, especialmente las más pobres.

« Tenemos entre nosotros a aquellos que no pueden salir de la ciudad . Esa es una de las razones por las que quería quedarme: estar aquí presente», dijo el obispo Michael Mulvey a CNA el 25 de agosto, alentando a todos a ayudarlos tanto como sea posible.

Antes de la llegada del huracán, informó que los vientos de la mañana del viernes iban aumentando progresivamente y que la ola de la tormenta ya se aproximaba al muelle cercano.

«La marea está subiendo. Es muy misterioso. Pero todavía no sufrimos todo su efecto , por supuesto», informó el obispo.

Se espera que el huracán llegue cerca de Corpus Christi el día de hoy como un huracán de Categoría 3 o incluso superior. El Servicio Meteorológico Nacional predice vientos sostenidos de por lo menos 110 millas por hora.

La tormenta probablemente se detendrá sobre Texas, dejando caer hasta 35 pulgadas de lluvia en diversas partes del estado, según informa el New York Times. Se esperan fuertes inundaciones.

El obispo Mulvey ha enviado un mensaje a los fieles, diciendo que estaba orando por ellos. Pasará la tormenta en su casa en una habitación interior, junto con el vicario general y director vocacional de la diócesis.

«Estamos justo en la bahía. Estamos en el frente», dijo el obispo. «Tendremos que cerrar las persianas, así que probablemente no podremos ver nada cuando golpee con más fuerza. Probablemente no tengamos electricidad. Estaremos haciendo guardias rotativas, aunque no sé si alguien va a poder dormir de todos modos».