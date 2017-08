El gobierno de España quiere tener un listado de los imanes que operan en el país

(Agencias) El Ministerio de Justicia aprobó en 2015 un real decreto para iniciar la modificación del sistema actual, con el fin de crear «un registro de ministros de culto» de todas las confesiones, según informaron a Servimedia fuentes gubernamentales.

Esta iniciativa constituye una gran novedad, porque la legislación vigente sólo obliga a registrar por escrito a los representantes legales de las entidades religiosas, que en muchas ocasiones no coinciden con los imanes que dirigen la oración en las mezquitas o con los sacerdotes que celebran las misas en las iglesias católicas.

El nuevo registro funcionará como un listado administrativo a disposición de las propias entidades religiosas, que serán las verdaderas responsables de introducir los datos fuera de cualquier control gubernamental, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aprobada en 1980.

No obstante, la inscripción en este nuevo registro de ministros de culto, que se prevé poner en marcha «en los próximos meses», sólo será obligatoria para «aquellos que deseen habilitarse para realizar actos religiosos con efectos civiles», como por ejemplo matrimonios. Quienes no oficien este tipo de ceremonias con efectos civiles no tendrán obligación de estar inscritos. De este modo, quedarían excluidos gran parte de los sacerdotes católicos y de los imanes.

Los ministros de culto que se inscriban lo harán con un periodo de vigencia de dos años, transcurridos los cuales será obligatoria su renovación o de lo contrario quedará excluido del registro, según explicaron a Servimedia las fuentes consultadas.

Todos estos cambios se están planificando en un trabajo conjunto a la Comisión Islámica de España y a los representantes de las demás confesiones religiosas «para facilitarles la adaptación a la nueva normativa y para elaborar los listados».

En el caso musulmán, la Comisión Islámica de España asegura querer ir más allá de las exigencias que establece el real decreto que aprobó el Ministerio de Justicia en 2015.

Su pretensión es que todas las mezquitas de España inscriban de manera voluntaria a sus respectivos imanes para disponer de un listado nacional que hasta ahora no existe.

Su presidente, Riay Tatary, confirmó que «en estos momentos se está trabajando para la confección de un censo de mezquitas e imames» en el que se indicará «si estos son contratados o voluntarios, a tiempo completo o parcial» y para lo cual se deberá «acreditar su formación y su capacidad para ejercer como tales a fin de obtener la verificación y conformidad» de esta Comisión.

Con este objetivo, pidió la «la cooperación de funcionarios y cargos policiales» para «poseer información relevante sobre el personal que pudiera prestar servicios en comunidades religiosas y templo».

Finalmente, fuentes de la Comisión Islámica de España reconocieron que el censo resultante será publicado tanto en la página web del Ministerio de Justicia como en la de la Comisión Islámica de España, por lo que cualquier persona podrá acceder a ella.

A pesar de que estas fuentes del Gobierno indicaron que este censo no tiene fines de vigilancia o de control, la Comisión Islámica de España no mostró malestar por que esta información pudiera ser utilizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, teniendo en cuenta que será una información pública al alcance de todos.