El jesuita James Martin promociona una organización que normaliza la transexualidad infantil

(InfoCatólica) El presbítero jesuita James Martin SJ, nombrado por el Papa Francisco como asesor de la Secretaría de Comunicaciones de la Santa Sede, y autor un libro promotor del estilo de vida homosexual titulado «Building a Bridge», ha promovido en twitter la organización PFLAG, que se dedica a normalizar la homosexualidad y la transexualidad entre los niños.

En el tweet escribió: «I'm grateful to this organization of family members and friends of LGBT people, who do so much to help LGBT youth in particular. Many thanks», lo cual traducido dice:

«Estoy agradecido a esta organización de familiares y amigos de las personas LGBT, que hacen mucho para ayudar a los jóvenes LGBT en particular. Muchas gracias».

A continuación en el mismo tweet colocó el link a la web de PFLAG National junto con el Hashtag #WeAreTheChange2017 .

I'm grateful to this organization of family members and friends of LGBT people, who do so much to help LGBT youth in particular. Many thanks https://t.co/RDNrapzIYF — James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) 18 de agosto de 2017

En web la organización PFLAG presenta como su objetivo trabajar «para asegurarse de que todas las personas que son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y extraños no solo son valoradas por la sociedad, sino que se enorgullecen y se valoran a sí mismas. Hacemos esto a través del apoyo entre pares, educando a la gente sobre las cuestiones que son importantes para la comunidad y abogando por políticas y leyes inclusivas».

Entre algunas formas en que esta organización entiende el apoyo a la comunidad gay incluye la normalización de la transexualidad entre niños pequeños. Recientemente por ejemplo, publicó una historia de una niña transexual de 5 años la cual considera «inspiradora». En otro artículo titulado «Proud People» (gente orgullosa) promociona el estilo de vida homosexual y a sentirse orgulloso de vivir en ese estilo de vida.