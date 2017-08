«El aborto es la forma más extrema de racismo»

(PortaLuz/InfoCatólica) A sus 36 años el destacado jugador de la National Football League (NFL) Benjamin Watson no es solo conocido por sus habilidades deportivas como «último hombre en la línea ofensiva» (tight end) de los Baltimore Ravens (Los Cuervos de Baltimore).

La coherencia con la fe en Cristo que profesa, le anima a no temer el dar declaraciones públicas con acentos de verdad que incomodan al establishment. Ahora acusa el origen racista de Planned Parenthood y su fundadora, Margaret Sanger.

Cuestionada por sus vínculos con el comercio de órganos de bebés abortados y los «salarios de sangre», millonarios, de sus directivos, Planned Parenthood –con redes de influencia en todo el mundo- es también denunciada por Watson de haberse formado «para exterminar a los negros».

«Sé que la mayoría de los abortos afectan a los negros, y sin duda sé que en el pasado la única idea de Planned Parenthood y Sanger fue exterminar a los negros, la forma más extrema de racismo», dijo Benjamin en una entrevista con el Turning Point Pregnant Resource Center, concluyendo: «Es casi irónico que lo hayan logrado».

Exterminio

«Nosotros (las minorías) masivamente apoyamos candidatos y la idea de tener una Planificación de la Paternidad y, a peso de esto ella (Margaret Sanger) la creó para eso (exterminar). Se lo estamos comprando todo… el anzuelo, la lienza y el plomo», agregó el deportista refiriéndose al engaño que Sanger y su organización abortista Planned Parenthood han implementado a lo largo de los años a costo de los electores y con el dinero de todos. Organización que ha extendido su influencia –mediante donaciones– a organizaciones de otros países donde le interesa que se aprueben leyes que permitan el aborto.

No está equivocado en sus juicios Benjamin. Coincide con él Ryan Bomberger vocero de la Fundación Radiance quien en entrevista publicada por el digital The Stream ha denunciado con cifras oficiales que: «Por cada 1.000 bebés negros nacidos vivos, hay 1.100 abortados cada año en Nueva York. La comunidad negra es la única comunidad en la que hay más muertes inducidas que nacimientos... pero los así llamados “líderes de los derechos civiles”, incluyendo la NAACP, llaman a este asesinato deliberado “justicia reproductiva”».

Defender a todo hijo de Dios

Benjamin Watson quien cumple ya su 13ª temporada jugando en la NFL se casó hace más de una década y tiene cinco hijos. Se describe a sí mismo como un cristiano re-nacido desde que su fe le ha llevado a defender a los hijos de Dios más vulnerables.

«Si hoy te preocupa cuidar tu vida, entonces debes cuidar la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte», señaló Benjamin explicando luego el por qué afirma como verdad tal creencia… «Para mí, ser pro-vida significa considerar toda vida como algo muy querido; entendiendo que toda vida fue creada por Dios y que por esto, la vida tiene un valor intrínseco interno, sea si es capaz de vivir por sí misma un determinado momento o hasta el final de su existencia».

Otros jugadores piensan como él, pero guardan silencio por temor

Afirma Benjamin que hay más jugadores de la NFL que piensan como él «son creyentes o tienen puntos de vista con los que estoy de acuerdo, pero no quieren hablar de ello en un foro público. Uno a uno he hablado con ellos, pero no van a tocar un tema polémico en Twitter, Facebook o escribiendo un libro». En su opinión ese temor existe, dijo, porque la sociedad ha perdido el arte de «aprender a estar respetuosamente en desacuerdo los unos respecto de los otros».