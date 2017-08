Asesor del Papa reitera su acusación de «ecumenismo de odio» a los católicos norteamericanos

(LifeSiteNews/InfoCatólica) Uno de los autores de un ensayo ampliamente criticado publicado en La Civiltà Cattolica en el que se acusó a los católicos tradicionales y a los evangélicos conservadores de Estados Unidos de instigar un «ecumenismo del odio» está reafirmando sus declaraciones.

Hablando con «The Tablet» a principios de esta semana, Marcelo Figueroa dijo que estaba feliz de haber iniciado un debate «necesario» con el artículo que él y el asesor cercano del Papa, el sacerdote Antonio Spadaro SJ, publicaron el pasado 13 de julio en La Civiltà Cattolica, una revista jesuita supervisada por el Vaticano.

En su ensayo, Figueroa y Spadaro denunciaron lo que llamaron la «fusión problemática entre la fe y la política» encontrada en América.

También acusaron al ex asesor de Trump, Steve Bannon, de apoyar una «geopolítica apocalíptica» y acusó a los votantes de «xenófobos» por participar en una «guerra santa» motivada por un «sueño nostálgico de una forma de estado teocrático».

Malestar e indignación causada por el artículo

El artículo causó malestar en toda la comunidad cristiana de Estados Unidos, que ha estado luchando contra el secularismo y la cultura de la muerte durante décadas. Personas de múltiples denominaciones rechazaron las caracterizaciones del ensayo. El reverendo Johnnie Moore, asesor evangélico del presidente Trump, envió una carta a Roma pidiendo una reunión con el Papa para aclarar cualquier malentendido.

Declaraciones de Figueroa

Figueroa dijo a The Tablet que «trató de ser respetuoso» al presentar sus puntos de vista y que quería que el artículo fuera una «reflexión e interpretación» de la posición del Papa Francisco y de los esfuerzos interreligiosos.

«Todas las opiniones, reacciones y puntos de vista, tanto a favor como en contra, son bienvenidos y muestran que era necesario abrir este debate», dijo.

Figueroa explicó que el ensayo intentó describir el «fenómeno religioso y ecuménico que se está desarrollando en los Estados Unidos». No pretendía estudiar todas las expresiones del ecumenismo y la religiosidad americana, sino enfatizar un aspecto que creíamos importante, y abrirlo a un debate serio y respetuoso».

Sobre los autores del controvertido artículo

El coautor del artículo, el sacerdote jesuita Antonio Spadaro, es quizás el más conocido por el famoso tweet en donde afirmó que «La Teologia non è Matematica. 2+2 in #Teologia può far 5 perché ha a che fare con Dio e la storia (cfr. Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo)» lo que viene a traducirse como que en teología 2 + 2 puede dar 5. Anteriormente, también ha estado a favor de que el Papa Francisco haya guardado silencio ante la dubia presentada por cuatro cardenales para clarificar los puntos controvertidos de la exhortación apostólica Amoris Laetitia.

Tanto Figueroa, pastor presbiteriano, como Spadaro, editor en jefe de La Civiltà Cattolica, son amigos personales del Papa. Figueroa copresidió un programa de televisión con el Papa Francisco cuando aún era el Cardenal Arzobispo de Buenos Aires. Aunque no católico, Figueroa fue designado por el Papa en el año 2016 para director de la versión argentina de L'Osservatore Romano, una publicación semioficial de la Santa Sede.