P. Cedric Prakash: después de 70 años, la India está todavía bajo los tiranos

(Asia News/InfoCatólica) A 70 años de la independencia, lograda entre el 14 y 15 de agosto de 1947, India «debe todavía levantarse». Así lo asegura a AsiaNews el p. Cedric Prakash sj, sacerdote indio que trabaja en Líbano para el Jesuit Refugee Service

El sacerdote indio recuerda que «justamente hace 70 años, a la medianoche, para millones de indios llegó la independencia, el momento en el cual el país llegó la cita con el destino. Ciertamente en los últimos años India dio numerosos pasos rápidos adelante en muchos campos (gracias a nuestros luchadores por la libertad, los miembros de la Asamblea constituyente y a otro muchos más)». No obstante esto, «si se mira a lo que está sucediendo en el país, no se puede llegar a la conclusión que en cuanto nación, también si a la ‘madura’ edad de 70 años, ¡debemos todavía levantarnos!».

El sacerdote continúa diciendo que «en las pasadas semanas hemos asistido a algunos ejemplos evidentes de cómo la corrupción, el sectarismo, la división en castas y la criminalización de la política hayan cerrado a la nación en una estrecha mordaza-. Y cita algunos episodios, como las elecciones para la Rajya Sabha y el estado de Gujarat, marcados por casos de corrupción. Luego expresa preocupación por los nombramientos del nuevo presidente y de su vice, ambos exponentes del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party. Además reporta el triste caso de la muerte de casi 80 niños en un hospital de Uttar Pradesh, muertos por la falta de oxígeno en los repartos. Todos estos acontecimientos, afirma, «son como los esfuerzos hechos para hacer caer al país en tremendos abismos».

El p. Prakash recuerda que el pasado 9 de agosto se celebraba el 75° aniversario del «Quit India Movement», distinguido por el «sacrificio altruista del Mahatma Gandhi y de otros luchadores por la libertad» que llevaron a la Unión a obtener la independencia del dominio británico en 1947. De aquellas luchas han tomado distancia los nacionalistas hindúes del RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh), que son «justamente ellos que, por ironía de la suerte, hoy controlan el destino del país» y se «atribuyen el mérito» de tales luchas.

En el preámbulo de la «sacrosanta Constitución», aprobada en 1949, está incardinados «los valores claves de justicia, libertad, igualdad, fraternidad, que en contemporánea son garantías de soberanía y de la naturaleza laica y socialista del país». De la visionaria dirigencia de B. Ambedkar, considerado como el padre de la Constitución, nació de la «idea de India: la del bellísimo cuadro que habría preservado, protegido y promovido el pluralismo y el respeto de los derechos y de la libertad de cada ciudadano».

Pero, el país de hoy «está muy lejano de aquella imagen de Constitución. Parece que los gobernantes no hayan remordimientos de conciencia en el destruir los valores democráticos». El ejemplo más evidente, refiere, es la situación en la cual viven las minorías religiosas, cristiana y musulmana: el pastor asesinado en Punjab; cementerios e iglesias destruidas en Goa; jóvenes musulmanes linchados porque considerados de transportar o consumir carne de vaca, animal sagrado para los hindúes; la ley anti-conversión aprobada en Jhakhand, que prevé hasta 3 años de cárcel y/o una multa de 100 mil rupias (1.300 euros). «La lista es infinita-agrega con amargura el p. Prakash- y ¡las minorías en India jamás estuvieron peor».

No obstante la libertad de profesar el propio credo sea sancionada por el Art. 25 de la Constitución, en los últimos años se asistió a un rápido deterioro de la libertad religiosa. Según el sacerdote, la cosa se agravó cuando en 2014 llegó al gobierno Narendra Modi, ex jefe de ministros de Gujarat, cuya ideología está en neto contraste con los principios constitucionales. Y se confirmó por Deepak Dhavlikar, ex ministro de Goa: «Estoy confiado en que bajo la dirigencia de Modi, India se transformará en una nación hindú».

La primera víctima, según el activista jesita, es el sistema educativo. Prueba de ello son las frases denigratorias contra el cristianismo que se encuentran en los libros de texto de varios Estados y la obligación de practicar yoga y cantar himnos hindúes en las escuelas. El objetivo declarado es «nacionalizar la educación». Otras víctimas son «la libertad de expresión y de palabra […] Cualquiera no piense, hable u obre en línea con el gobierno es perseguido, molestado y atormentado. Contra ellos se construyen falsas acusaciones y es siempre más difícil encontrar el coraje para hablar cuando se arriesga la venganza de las agencias de gobierno».