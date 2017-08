Islandia mata antes de nacer a todos los niños diagnosticados con Síndrome de Down

Un reportaje de CBS News ha revelado que el 100 por ciento de los bebés en Islandia que son diagnosticados con síndrome de Down antes del parto son abortados.

Solo unas pocas mujeres no se hacen la prueba para detectarlo

(InfoCatólica) Elaine Quijano de CBS, explica que se «han eliminado casi por completo los nacimientos de síndrome de Down desde que comenzó la prueba a principios de los años 2000».

Hay una sola mujer en todo el país que tiene dos hijos con síndrome de Down. De hecho, son muy pocas islandesas que deciden no hacerse la prueba para detectar posibles anomalías de sus hijos no nacidos.

Una de esas madres, entrevistada por Quijano, explicó que no se hizo la prueba porque su resultado no habría marcado diferencia alguna respecto a su actitud hacia su hijo. Dicha mujer trabaja con niños autistas y tiene un hermano con Síndrome de Down.

Islandia sigue con esta medida la ideología eugenésica, presente por ejemplo en el nazismo, que busca la perfección de la raza eliminando a los seres humanos que se consideran «defectuosos».