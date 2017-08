Un expresidente de la Unión Europea critica al Papa Francisco por la prohibición de la eutanasia

Herman van Rompuy sugirió que el Papa no debe entrometerse

(Catholic Herald/InfoCatólica) Un ex presidente de la Unión Europea ha criticado al Papa Francisco señalando que no debe opinar sobre si una orden religiosa católica belga permite o no la eutanasia en sus hospitales.

Herman van Rompuy publicó en Twitter «El tiempo de “Roma locuta causa finita” acabó hace mucho tiempo».

El profesor de derecho canónico Kurt Martens reveló que Van Rompuy fue miembro del consejo de administración de los Hermanos de la Caridad.

La frase en latín que se traduce como «Roma ha hablado, el caso está cerrado», es una paráfrasis de San Agustín y hace alusión a la autoridad final del Papa.

Los Hermanos de la Caridad de Bélgica acordaron permitir la eutanasia en sus 15 centros psiquiátricos, a pesar de que la práctica está fuertemente condenada por la enseñanza católica.

El hermano Rene Stockman, general superior de la orden, ha criticado la decisión de los administradores, pero tiene poca autoridad directa sobre el Consejo, compuesto principalmente por miembros laicos.

A principios de este mes, el Papa Francisco dio un ultimátum a los Hermanos de la Caridad en Bélgica para que no ofrezcan la eutanasia a enfermos mentales. El Grupo podría enfrentar acciones legales e incluso expulsión de la Iglesia si no cumple.

El Grupo aun no ha respondido al ultimátum del Vaticano, pero el tweet del ex presidente de la UE sugiere cierto grado de resistencia.

El Catecismo de la Iglesia Católica describe la eutanasia y el suicidio asistido como un «homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador» (CEC 2277)