Mons. Vito Pinto ofrece a los obispos de Centroamérica una interpretación heterodoxa de Amoris Laetitia

(InfoCatólica) En plena polémica sobre cuestiones como la comunión de los divorciados vueltos a casar, con cardenales y obispos sosteniendo posturas antagónicas e irreconciliables, representantes de la Santa Sede estuvieron la semana pasada en Costa Rica para dar a conocer su interpretación de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia a los obispos y sacerdotes encargados de guiar las diócesis y parroquias.

Mons. Vito Pinto, decano de la Rota Romana, se encargó de exponer y aclarar a los presentes cómo cree él que pueden cumplir con lo expuesto por el Santo Padre.

En este encuentro, realizado el 7 y 8 de agosto en el Centro Diocesano de Pastoral en La Garita de Alajuela participaron cardenales, obispos, vicarios judiciales y párrocos, provenientes de Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Aparte de las cuestiones sobre los procesos de nulidad, en las que pidió a los obispos que se involucren en los casos y no lo dejen todo en manos de los vicarios judiciales, Mons. Pinto habló también de los sacerdotes como guías en el proceso de discernimiento de los implicados en situaciones especiales (divorciados vueltos a casar). Afirmó que los pastores no pueden conocer la conciencia de cada quien y por lo tanto, según él, corresponde a la propia persona discernir qué camino debe seguir dentro de la Iglesia.

Las reacciones de los obispos a las palabras del decano de la Rota no se hicieron esperar.

«Me parece interesante cómo debe ser el discernimiento del obispo y cómo hacerlo desde un conocimiento del Derecho Canónico y la Eclesiología del Papa. Cuando Mons. Vito Pinto nos hablaba de que el obispo no debe confiar todo a su vicario judicial, yo pensaba que no solamente eso, sino que debe haber una comunión estrecha entre ellos. Lo siento como una novedad, porque a pesar de que ya el Papa Juan Pablo II había hablado de eso, creo que los obispos nos limitábamos a firmar» Cardenal Leopoldo Brenes Arzobispo de Managuam Nicaragua

La postura de Mons. Vito Pinto, choca abiertamente con el Magisterio de la Iglesia, tal y como lo enseñó San Juan Pablo II en la exhortación post sinodal Familiaris Consortio:

84. La Iglesia, no obstante, fundándose en la Sagrada Escritura reafirma su práxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez. Son ellos los que no pueden ser admitidos, dado que su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía. Hay además otro motivo pastoral: si se admitieran estas personas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio.

La reconciliación en el sacramento de la penitencia —que les abriría el camino al sacramento eucarístico— puede darse únicamente a los que, arrepentidos de haber violado el signo de la Alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Esto lleva consigo concretamente que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, —como, por ejemplo, la educación de los hijos— no pueden cumplir la obligación de la separación, «asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea de abstenerse de los actos propios de los esposos»