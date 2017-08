El Papa pide cese de violencia y odio contra los cristianos en Nigeria y la República Centroafricana

(Ecclesia Digital/InfoCatólica) Deseando «que cese cualquier forma de odio y de violencia» el Papa ha devuelto al centro de la escena internacional los ataques a las comunidades cristianas en Nigeria y en la República Centroafricana. Al finalizar la audiencia general del miércoles 9 de agosto el Pontífice hizo un nuevo y sentido llamamiento por «nuestros hermanos y hermanas» de los dos países de África, exhortando a los peregrinos presentes en el Aula Pablo VI a orar por ellos.

«Me he quedado profundamente dolido –declaró– por la masacre sucedida el domingo pasado en Nigeria, dentro de una iglesia, donde fueron asesinadas personas inocentes». De aquí el deseo de que «no se repitan más crímenes tan vergonzosos, perpetrados en lugares de culto, donde los fieles se reúnen para rezar». Y desgraciadamente –añadió al texto preparado – esta mañana ha llegado la noticia de violencias homicidas en la República Centroafricana».