Preparan gran proyecto cinematográfico en 3D sobre la Virgen de Guadalupe

(Gaudium Press/InfoCatólica) «Tepeyac» así se titula el proyecto cinematográfico en 3D que prepara por estos días la productora «Tilma Films» en asocio con «Ágape Producciones Cinematográficas», sobre la histórica aparición de Nuestra Señora de Guadalupe ocurrida en 1531.

El propósito del film es mover los corazones y «avivar el mensaje liberador, promotor de justicia, paz y amor de Nuestra Virgen de Guadalupe», como subrayan sus productores en el sitio web oficial del filme.

La historia se desarrolla desde dos hilos conductores: el hecho milagroso de la aparición de la Guadalupana en la tilma de San Juan Diego, tal como se ha relatado a lo largo de los siglos; y una historia de aventura con nuevos personajes, quienes se encargarán de transmitir el mensaje que trajo la Virgen desde las tierras mexicanas.

«Tepeyac cuenta la historia de cómo la “Morenita” elige a Juan Diego para ser su mensajero. Juan Diego es el elegido, pero es un elegido atípico porque no es un gran héroe, no tiene poderes mágicos, no es aparentemente un gran guerrero, pero como todo elegido va a contar con mucha ayuda, y con muchos compañeros de camino que le van a ayudar a cumplir su misión, una misión de la que depende la paz y el nacimiento de la gran nación mexicana», expuso Juan Ignacio Peña, guionista y productor del filme, quien es entrevistado por la agencia de noticias televisiva Rome Reports.